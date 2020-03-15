Зірка "Кварталу 95" Євген Кошовий проводить час з сім'єю - ймовірно, непомітно для самого коміка, кадри з відпочинку потрапили в мережу завдяки його дружині

На кадрах "лисий" з "Кварталу 95" лежав на підлозі і грав з донею. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram дружини Євгенія Ксенії:

Фото зі сторіз не може не привертати увагу та не радувати, так як артист показав просто сімейну ідилію: він разом з донькою ламав голову над популярною розвиваючою грою. Дівчинка, як і її тато, розташувалася на підлозі, схрестивши ноги. У кадрі також видніється знаменита лисина Кошового.

Певно, через карантин в Україні багато знаменитостей нині будуть все більше і більше постити домашні, умовно кажучи, фото. Але Євген Кошовий, як відомо, зразковий сім'янин і постив подібні знімки, як і його дружина, досить часто раніше.

Нагадаємо і про те, що зірковим партнером Євгена Кошового на популярному українському шоу стане головна блондинка країни.

Так, зірковою соведучою Кошового стане Оля Полякова.

«Жарти я дуже люблю, на будь-яку тему. Головне – щоб вони дійсно були дотепними. Але гроші я люблю не менше, і не бажаю їх комусь віддавати. Тому відразу попереджаю учасників «Розсміши коміка», що мене підкорити непросто. Не думайте, що я дурний. Ні-ні-ні, роботу свою добре знаю і розсмішити мене буде важко», - зазначила вона.

Партнеркою Євгена Кошового в «Розсміши коміка» стала Оля Полякова Нарешті головна інтрига нового сезону «Розсміши коміка» розкрита - новою напарницею Євгена Кошового в цьому сезоні стала поп-діва Оля Полякова! Як вам новина, друзі? «Жарти я дуже люблю, на будь-яку тему. Головне – аби вони справді були дотепними. Але гроші я люблю не менше, й не бажаю їх комусь віддавати. Тому одразу попереджую учасників «Розсміши коміка», що мене підкорити буде непросто. Не думайте, що я дурносміх. Ні-ні-ні, роботу свою знаю добре і розсмішити мене буде важко», - каже Оля. Детальніше читайте на сайті: http://kvartal95.com/ua/news/20/partnershey-evgeniya-koshevogo-v-rassmeshi-komika-stala-olya-polyakova/ Gepostet von Студия "Квартал 95" am Donnerstag, 27. Februar 2020

Уточнюється, що провідна буде провідною цілий сезон.

Нагадаємо, дочка Кошового з Кварталу 95 здивувала спільним фото з матір'ю: "Як же швидко подорослішала!"

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