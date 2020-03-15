Українська прима-балерина і суддя проекту "Танці з зірками" Катерина Кухар викликала фурор в мережі новим фото
Як передає Politeka, відома українська танцівниця Катерина Кухар знову порадувала своїх шанувальників новим знімком, на якому постала в дуже відвертому образі.
На знімку знаменитість позує напівоголеної у ванній, яка всіяна пелюстками різних кольорів, а найпотаємніші місця вона прикрила.
Менше ніж за годину нове фото балерини зібрало понад 3500 лайків. Шанувальники прийшли в невимовний захват і закидали Кухар захопленими коментарями.
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«Така гарненька», «Богиня», «Неперевершено», «Ви приголомшлива», «Фото супер!», «Ви надихаєте»,- пишуть фанати.
Раніше ми повідомляли, що українська прима-балерина і суддя проекту "Танці з зірками" Катерина Кухар гастролювала за кордоном.
Катерина Кухар два місяці перебувала на гастролях у Франції і закидала мережа неймовірними знімками, зробленими в цікавих місцях.
На останніх фото, які вона розмістила в Instagram, балерина прогуляла по Парижу в довгому темному пальто, зручних коротких чоботях і без макіяжу на обличчі.
Красуня постала перед усіма не нафарбованою, лише виділялися її чорні брови та карі очі.
Також повідомлялося, що українська прима-балерина Катерина Кухар привітала передплатників з Днем святого Валентина.
Зірка з'явилася в легкому вбранні бежевого кольору, а її чоловік, Олександр Стоянов, був поруч з дружиною в білій сорочці та джинсах. Пара була на ліжку.
Катерина відкинула ковдру і показала свої гарні ніжки. Кухар розпустила волосся, і трохи нахилила голову. Вона доторкнулася до плечей чоловіка і посміхнулася.
Нагадаємо, що Катерина Кухар показала свої переваги в одних пір'ї, Остапчук не стримався: "Просто бомба".
А ще Politeka писала, що Кухар з "Танців з зірками" засвітила зайве в прозорій сукні: "Запальна".
Також Politeka повідомляла, що Катерина Кухар оголила плечі: "Ого, які великі".