Українська прима-балерина і суддя проекту "Танці з зірками" Катерина Кухар викликала фурор в мережі новим фото

Як передає Politeka, відома українська танцівниця Катерина Кухар знову порадувала своїх шанувальників новим знімком, на якому постала в дуже відвертому образі.

На знімку знаменитість позує напівоголеної у ванній, яка всіяна пелюстками різних кольорів, а найпотаємніші місця вона прикрила.

Менше ніж за годину нове фото балерини зібрало понад 3500 лайків. Шанувальники прийшли в невимовний захват і закидали Кухар захопленими коментарями.

«Така гарненька», «Богиня», «Неперевершено», «Ви приголомшлива», «Фото супер!», «Ви надихаєте»,- пишуть фанати.

Раніше ми повідомляли, що українська прима-балерина і суддя проекту "Танці з зірками" Катерина Кухар гастролювала за кордоном.

Катерина Кухар два місяці перебувала на гастролях у Франції і закидала мережа неймовірними знімками, зробленими в цікавих місцях.

На останніх фото, які вона розмістила в Instagram, балерина прогуляла по Парижу в довгому темному пальто, зручних коротких чоботях і без макіяжу на обличчі.

Красуня постала перед усіма не нафарбованою, лише виділялися її чорні брови та карі очі.

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Зірка з'явилася в легкому вбранні бежевого кольору, а її чоловік, Олександр Стоянов, був поруч з дружиною в білій сорочці та джинсах. Пара була на ліжку.

Катерина відкинула ковдру і показала свої гарні ніжки. Кухар розпустила волосся, і трохи нахилила голову. Вона доторкнулася до плечей чоловіка і посміхнулася.

Нагадаємо, що Катерина Кухар показала свої переваги в одних пір'ї, Остапчук не стримався: "Просто бомба".

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