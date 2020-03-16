Скандально відомий російський актор Олексій Панін показав, як проводить час на острові Маврикій

Як передає Politeka.net, шокуючі кадри улюблений актор Володимира Путіна опублікував у своєму Instagram.

На цей раз Олексій Панін вирішив влаштувати "еротичну" фотосесію під час відпочинку на Маврикії.

Зокрема, відомий актор одягнув на себе жіночий купальник і став позувати на тлі Індійського океану.

"Все! Геть нудизм! З сьогоднішнього дня тільки в купальнику", - йдеться у підписі до світлини.

До цього Олексій Панін і зовсім голим розгулював по місцевих пляжах, позуючи на камеру своєї коханої, з якою проводить відпочинок на люксовому курорті.

До камери Олексій Панін повернувся спиною, поставив ноги на ширину плечей і продемонстрував сідниці. Найвідвертіше скандальний актор сховав за допомогою фоторедактора, щоб уникнути бана в соцмережі.

"Сміливо, потролил всіх", "Дурнів не сіють, дурні самі народжуються", "Вау! Якась крихітка!", "Панін, пали, геть стереотипи", " Що там замазувати? Давно всі все бачили....", "Волочкова відпочиває", "Геній!", "Видно, що без комплексів мужик. А як дочка? Та й взагалі родичі? Перед ними має ж бути якийсь сором", "Яка талія, мені б таку", "Так ось звідки взялися ці маленькі дірочки по всьому пляжу", - жартують користувачі в коментарях під фотографиями.

Раніше ми розповідали, що Олексій Панін заявив, що хоче виїхати з Росії з матір'ю і дочкою в Європу.

«Я хочу перевезти свою маму, свою доньку. Хочу, щоб моя донька виховувалася не в радянському-російському суспільстві, не в цьому менталітеті. Нехай вона з 16 років заробляє офіціанткою, нехай прокладає собі дорогу, але тільки щоб її оточували не руські люди», — зізнався Панін.

Ми також розповідали, що, за словами Паніна, громадянам Росії плювати на Крим і Керченський міст, їх більше хвилює, як би з голоду не здохнути".

Нагадаємо, Панін з дочкою вирішив втекти з путінської Росії, скандальне відео: "Тільки не росіяни".

Як повідомляла Politeka, Панін не стримався і видав всю правду про стосунки з чоловіком Христини Асмус.

Також Politeka писала, що Панін жорстко накинувся на Путіна, це було останньою краплею.