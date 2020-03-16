Скандально известный российский актер Алексей Панин показал, как проводит время на острове Маврикий

Как передает Politeka.net, шокирующие кадры любимый актер Владимира Путина опубликовал в своем Instagram.

На этот раз Алексей Панин решил устроить "эротическую" фотосессию во время отдыха на Маврикии.

В частности, скандальный актер надел на себя женский купальник и стал позировать на фоне Индийского океана.

"Всё! Долой нудизм! С сегодняшнего дня только в купальнике", - говорится в подписи к снимку.

До этого Алексей Панин и вовсе голым разгуливал по местным пляжам, позируя на камеру своей возлюбленной, с которой проводит отдых на люксовом курорте.

К камере Алексей Панин повернулся спиной, поставил ноги на ширину плеч и продемонстрировал ягодицы. Самое "сокровенное" скандальный актер заштриховал в фоторедакторе, чтобы избежать бана в соцсети.

"Смело, потролил всех", "Дураков не сеют, дураки сами рождаются", "Вау! Какая крошка!", "Панин, жги, долой стериотипы", " Что ото замазывать? Давно все всё видели....", "Волочкова отдыхает", "Гений!", "Видно, что без комплексов мужик. А как же дочь? Да и вообще родственники? Перед ними должно же быть какое то стеснение", "Какая талия, мне бы такую", "Так вот откуда взялись эти маленькие дырочки по всему пляжу", - шутят пользователи в комментариях под фотографиями.

Ранее мы рассказывали, что Алексей Панин заявил, что хочет уехать из России с матерью и дочерью в Европу.

«Я хочу перевезти свою маму, свою дочку. Хочу, чтобы моя дочка воспитывалась не в советском-российском обществе, не в этом менталитете. Пусть она с 16 лет зарабатывает официанткой, пусть прокладывает себе дорогу, но только чтоб ее окружали не русские люди», — признался Панин.

Мы также рассказывали, что, по словам Панина, гражданам России плевать на Крым и Керченский мост, их больше волнует, как бы "с голоду не сдохнуть".

Напомним, Панин с дочерью решил сбежать из путинской России, скандальное видео: "Только не русские".

Как сообщала Politeka, Панин не сдержался и выдал всю правду об отношениях с мужем Кристины Асмус.

Также Politeka писала, что Панин жестко набросился на Путина, это было последней каплей.