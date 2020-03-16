Регіна Тодоренко з'явилася в компанії знаменитих російських артистів шоу "Маски"

Як відомо Регіна стала учасницею нового шоу, під час якого вже встигла засвітитися в суддівському кріслі разом з Філіпом Кіркоровим, співачкою Валерією і знаменитим коміком Гаріком Мартиросяном, пише Рoliteka.net.

Зірка похвалилася сяючим виглядом в коротенькій сукні з блискіток з досить глибоким декольте. Хвилясте волосся зірки були вирівняне і акуратно укладене в просту зачіску з мінімумом шпильок. Доповнила образ Тодоренко яскравим макіяжем і прикрасами в тон сукні.

Проте не блискучий наряд став причиною бурхливих обговорень в мережі, а те, в якій компанії зірка з'явилася. Зазначимо, Тодоренко взяла участь у шоу разом з зірками, які потрапили в список Миротворця в Україні, звідки вона родом. Зокрема, артистка Валерія підписувала документ про введення військ РФ в Україну.

У підписі до сканальному фото Тодоренко зазначила, що не збирається нудьгувати і сумувати, поки всі піддаються паніці, пов'язаної з коронавірусом:

«#маскактоты Поки #euronews показує статистику заражених #covid19 , ми намагаємося не падати духом і продовжуємо підтримувати бадьорий настрій через екрани TV.

Але я часто стикаюся з обвинуваченнями від різних індивідуумів: «поки одні гинуть, інші веселяться»... хм.... 😔...А хтось може підказати , як діяти в такій непростій ситуації ??? Сумувати усією планетою або співати пісні на балконах , як це роблять жителі Італії?», – написала Тодоренко під новими кадрами.

Користувачі мережі відразу ж висловили свою думку з приводу побаченого і написаного.

Раніше в розділі Сторі Instagram артистка вирішила показати себе під час роботи над новим проектом. Причому позувала Тодоренко в студії без бус і серьег і грама косметики на обличчі.

як доповнення до світло-бежевому вільному костюму Регіна одягла на голову тільки чорно-білу пов'язку в дрібний горошок. У ролику також можна почути, що Регіна кумедно сміється і каже: "Ось так працюю!".

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