Регина Тодоренко появилась в компании знаменитых российских артистов на шоу "Маски"

Как известно Регина стала участницей нового шоу, во время которого уже успела засветиться в судейском кресле вместе с Филиппом Киркоровым, певицей Валерией и знаменитым комиком Гариком Мартиросяном, пишет Рoliteka.net.

Звезда похвасталась сияющим видом в коротеньком платье из блесток с довольно глубоким декольте. Волнистые волосы звезды были выровняны и аккуратно уложены в простую прическу с минимумом заколок. Дополнила образ Тодоренко ярким макияжем и украшениями в тон платью.

Однако не блестящий наряд стал причиной бурных обсуждений в сети, а то, в какой компании звезда появилась. Отметим, Тодоренко приняла участие в шоу вместе со звездами, попавшими в список Миротворца в Украине, откуда она родом. В частности, артистка Валерия подписывала документ о введении войск РФ в Украину.

В подписи к сканальному фото Тодоренко отметила, что не собирается скучать и горевать, пока все поддаются панике, связанной с коронавирусом:

«#маскактоты Пока #euronews показывает статистику заражённых #covid19 , мы стараемся не падать духом и продолжаем поддерживать бодрое настроение через экраны TV.

Но я частенько сталкиваюсь с обвинениями от разных индивидуумов: «пока одни погибают, другие веселятся»... хм.... 😔...А кто-то может подсказать , как же поступать в такой непростой ситуации ??? Грустить всей планетой или распевать песни на балконах , как это делают жители Италии?», – написала Тодоренко под новыми кадрами.

Пользователи сети тут же выразили свое мнение по поводу увиденного и написанного.

Ранее в разделе Стори в Инстаграм артистка решила показать себя во время работы над новым проектом. Причем позировала Тодоренко в студии без бус и серьег и грамма косметики на лице.

В качестве дополнения к светло-бежевому свободному костюму Регина надела на голову только черно-белую повязку в мелкий горошек. В ролике также можно услышать, что Регина забавно смеется и говорит: "Вот так работаю!".

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