Відома співачка Тіна Кароль здивувала білосніжною сукнею під час нового шоу "Голос"

Тіна показала себе в новому, досить сміливому вбранні, з глибоким декольте під час чергового ефіру пісенного шоу, чим і порадувала шанувальників, повідомляє Politeka.

Під час ефіру пісенного шоу артистка з'явилася на зйомках в суддівському кріслі в білосніжному вбранні, засвітивши досить глибокий виріз на декольте. Яскравий макіяж на обличчі з акцентом на стриманість і скромність, в поєднанні з акуратною укладанням волосся м'які хвилі стали вже чимось на зразок особистої родзинки зірки.

Варто відзначити, що боротьба за місця у зіркових тренерів загострилася. У попередньому випуску проект покинули 11 учасників, і в минуле неділю суддям знову довелося вибирати. Користувачі мережі, в іншому, звернули увагу під постом зірки саме на її сяючий вигляд:

«Нереальна😻», «Гарна така😍😍😍😍😍», «Яка красунечка❤️», «Класна», «Красуня 😍😍😍😍», «Сама 🔥🔥🔥🔥🔥😍», «Аааааа 😍 богиня 🙈🌎❤️», «дуууже красива😻😻💔», «Ніжність ♥️», «Бомбезний❤️😍👍», «У тебе дуже гарна жінка ❤️❤️❤️», «Дуже гарна😻😻😻», «Любов❤️», «An angel 🕊❤️❤️», «Шалено підходить сукня 😍».

Раніше Тіна Кароль показала себе в природному вигляді в студії звукозапису. Артистка заявила про скасування найближчих концертів і навіть перенесла свій тур містами України з-за епідемії. Тим не менш, незважаючи на безліч обмежень, співачка не відмовляється від роботи в цілому.

Причому віддає перевагу Тіна класичні наряди. Вона з'явилася в спортивному вбранні білого кольору. Артистка з'явилася в світлій толстовці і таких же штанях. Причому на шиї зірки знову можна помітити захисну маску, в якій вона з'являлася раніше.

Для більшої інтриги співачка написала на одному з кадрів: "Вгадайте, де я?".

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