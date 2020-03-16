Известная певица Тина Кароль удивила белоснежным платьем во время нового шоу "Голос"

Тина показала себя в новом, достаточно смелом наряде, с глубоким декольте во время очередного эфира песенного шоу, чем и порадовала поклонников, сообщает Politeka.

Во время эфира песенного шоу артистка появилась на съемках в судейском кресле в белоснежном наряде, засветив довольно глубокий вырез на декольте. Яркий макияж на лице с акцентом на сдержанность и скромность, в сочетании с аккуратной укладкой волос в мягкие волны стали уже чем-то вроде личной изюминки звезды.

Стоит отметить, что борьба за места у звездных тренеров обострилась. В предыдущем выпуске проект покинули 11 участников, и в прошлое воскресенье судьям снова пришлось выбирать. Пользователи сети, в прочем, обратили внимание под постом звезды именно на ее сияющий вид:

«Нереальна😻», «Красивая такая😍😍😍😍😍», «Яка красунечка❤️», «Классная», «Красотка 😍😍😍😍», «Самая 🔥🔥🔥🔥🔥😍», «Аааааа 😍 богиня 🙈🌎❤️», «оооочень красивая😻😻💔», «Нежность ♥️», «Бомбезная❤️😍👍», «У тебя очень красивая женщина ❤️❤️❤️», «Дуже гарна😻😻😻», «Любовь❤️», «An angel 🕊❤️❤️», «Безумно подходит платье 😍».

Ранее Тина Кароль показала себя в естественном виде в студии звукозаписи. Артистка заявила об отмене ближайших концертов и даже перенесла свой тур по городам Украины из-за эпидемии. Тем не менее, несмотря на множество ограничений, певица не отказывается от работы в целом.

Причем предпочитает Тина классические наряды. Она появилась в спортивном наряде белого цвета. Артистка появилась в светлой толстовке и таких же штанах. Причем на шее звезды снова можно заметить защитную маску, в которой она появлялась ранее.

Для большей интриги певица написала на одном из кадров: "Угадайте, где я?".

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