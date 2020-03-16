Герцогиня Меган Маркл вирішила відмовитися від затії повернутися в кіноіндустрію

Про це пише американське видання New York Post.

Інсайдери, наближені до герцогів Сассекських, стверджують, що Меган Маркл швидше відкриє власну кінокомпанію.

"Меган абсолютно не зацікавлена в тому, щоб знову грати. Вона не збирається бути героєм Marvel або принцесою Діснея - нічого з цього. Це повністю суперечить їхнім планам", - додав обізнане джерело.

Також є інформація про те, що Меган Маркл і принц Гаррі в даний момент близькі до підписання багатомільйонної угоди з компанією Netflix, і вони надалі можуть піти по стопах колишнього президента СШа Барака Обами і його дружини.

Журналісти також стверджують, що Меган Маркл намагається якомога уважніше ставитися до свого сина Арчі і оберігати його від неприємностей, адже нещодавно коронавірус COVID-19 атакував їхню подругу Софі Трюдо.

Раніше ми розповідали про те, що Меган Маркл засікли з іншим. Інцидент стався в британському місті Дагенем.

Так, під час відвідування місцевого навчального закладу Меган Маркл виступила зі сцени. У цей момент на сцену вийшов хлопець, якого вона радісно посміхнулася. Хлопець порушив протокол королівської сім'ї і після рукостискання поцілував жінку. Його він пояснив тим, що Меган «дійсно красива».

«Сподіваюся, ви не проти того, що я обіймав вашу дружину. Я був просто приголомшений і вражений, побачивши, що вона приїхала в мою школу. Мені було приємно почути її мова і виступити перед нею. Вона дійсно надихає», - написав він у листі принцу Гаррі.

Нагадаємо, над принцом Гаррі нависла загроза, Маркл вивели на чисту воду: "Скоро всі забудуть...".

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