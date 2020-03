Солістка групи «Время и Стекло» Надя Дорофєєва з'явилася з Позитивом у яскравому іміджі у "Світському житті"

На піку своєї популярності артисти оголосили про розпад групи, через десятиліття спільної роботи. Щоб підігріти інтерес до власних персон, зірки з'явилися на спеціальному шоу з ведучою Катею Осадчою, пише Politeka.

З інтерв'ю для шоу стало відомо, що зірки просто хочуть йти далі, так як вони вже виросли і готові представляти сольні проекти. За словами Наді, розпад групи — це “крутий крок вперед”. При цьому окремої уваги також заслуговує образ співачки (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Під час запису ефіру зірки з'явилися в стильних вбраннях. Надя з'явилася в білій блузці і шкіряних чорних штанях. Самі штани розшиті білими нитками-стібками. Також штани внизу прикрашені декоративними блискавками. У додатку образу зірка позувала з яскравим макіяжем на обличчі і з невеликими прикрасами.

Позитив ж не змінив свого іміджу і з'явився у вільному костюмі – в укорочених брюках білого кольору, такому ж піджаку оверсайз-розміру і помаранчевій майці. Артисти добре провели час під час зйомок і навіть повеселилися під час того, як відповідали на питання ведучої.

До цього Надя вирішила представити ролик в Instagram, відзнятий у рамках реклами спортивного товару відомого бренду Пума.

««І слухаємо СЕБЕ, замість історій ПРО себе». Відчувайте себе і не давайте думку інших перешкодити вам бути собою ❤️», – пише Надя під новим постом.

Причому ролик викликав бурхливий враження на прихильників, адже користувачі мережі все ще засмучені розпадом групи:

«Клас дуже красиво ❤️», «Так розуміємо ми своїх братів і на мове. На відміну від тих , хто намагається ними керувати✌️», «I had a traffic accident i can t work please i need help please», «найкращі!!! ♥♥♥», «Спасибі за такі слова, адже для когось вони можуть стати рятувальним кругом 😻», «Завжди в нашому серці,найкращі 😍❤️❤️❤️❤️».

Зазначимо, артисти раніше розповіли, що їх робота не завершується – вони просто продовжать свою діяльність окремо.

