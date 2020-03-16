Солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева появилась с Позитивом в ярком имидже в "Светской жизни"
На пике своей популярности артисты объявили о распаде группы, спустя десятилетие совместной работы. Чтобы подогреть интерес к собственным персонам, звезды появились на специальном шоу с ведущей Катей Осадчей, пишет Politeka.
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Из интервью для шоу стало известно, что звезды просто хотят идти дальше, так как они уже выросли и готовы представлять сольные проекты. По словам Нади, распад группы — это “крутой шаг вперед”. При этом отдельного внимания также заслуживает образ певицы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Во время записи эфира звезды появились в стильных нарядах. Надя появилась в белой блузке и кожаных черных штанах. Сами брюки расшиты белыми нитками-стежками. Также брюки внизу украшены декоративными молниями. В дополнении образа звезда позировала с ярким макияжем на лице и с небольшими украшениями.
Позитив же не изменил своему имиджу и появился в свободном костюме – в укороченных брюках белого цвета, таком же пиджаке оверсайз-размера и оранжевой майке. Артисты хорошо провели время во время съемок и даже повеселились во время того, как отвечали на вопросы ведущей.
До этого Надя решила представить ролик в Инстаграм, отснятый в рамках рекламы спортивного товара известного бренда Пума.
««І слухаємо СЕБЕ, замість історій ПРО себе». Чувствуйте себя и не давайте мнению других помешать вам быть собой ❤️», – пишет Надя под новым постом.
Причем ролик произвел бурное впечатление на поклонников, ведь пользователи сети все еще опечалены распадом группы:
«Класс очень красиво ❤️», «Да понимаем мы своих братьев и на мове. В отличии от тех , кто пытается ими управлять✌️», «I had a traffic accident i can t work please i need help please», «Самые лучшие!!! ♥♥♥», «Спасибо за такие слова, ведь для кого-то они могут стать спасательным кругом 😻», «Всегда в нашем сердце,самые лучшие 😍❤️❤️❤️❤️».
Отметим, артисты ранее рассказали, что их работа не завершается – они просто продолжат свою деятельность по отдельности.
Напомним, Дорофеева засветилась в нежных объятиях Позитива.
Как сообщала Politeka, Дорофеева озадачила сменой имиджа рядом с подругой: "Вова, неси цветы!".
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