Солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева появилась с Позитивом в ярком имидже в "Светской жизни"

На пике своей популярности артисты объявили о распаде группы, спустя десятилетие совместной работы. Чтобы подогреть интерес к собственным персонам, звезды появились на специальном шоу с ведущей Катей Осадчей, пишет Politeka.

Из интервью для шоу стало известно, что звезды просто хотят идти дальше, так как они уже выросли и готовы представлять сольные проекты. По словам Нади, распад группы — это “крутой шаг вперед”. При этом отдельного внимания также заслуживает образ певицы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Во время записи эфира звезды появились в стильных нарядах. Надя появилась в белой блузке и кожаных черных штанах. Сами брюки расшиты белыми нитками-стежками. Также брюки внизу украшены декоративными молниями. В дополнении образа звезда позировала с ярким макияжем на лице и с небольшими украшениями.

Позитив же не изменил своему имиджу и появился в свободном костюме – в укороченных брюках белого цвета, таком же пиджаке оверсайз-размера и оранжевой майке. Артисты хорошо провели время во время съемок и даже повеселились во время того, как отвечали на вопросы ведущей.

До этого Надя решила представить ролик в Инстаграм, отснятый в рамках рекламы спортивного товара известного бренда Пума.

««І слухаємо СЕБЕ, замість історій ПРО себе». Чувствуйте себя и не давайте мнению других помешать вам быть собой ❤️», – пишет Надя под новым постом.

Причем ролик произвел бурное впечатление на поклонников, ведь пользователи сети все еще опечалены распадом группы:

«Класс очень красиво ❤️», «Да понимаем мы своих братьев и на мове. В отличии от тех , кто пытается ими управлять✌️», «I had a traffic accident i can t work please i need help please», «Самые лучшие!!! ♥♥♥», «Спасибо за такие слова, ведь для кого-то они могут стать спасательным кругом 😻», «Всегда в нашем сердце,самые лучшие 😍❤️❤️❤️❤️».

Отметим, артисты ранее рассказали, что их работа не завершается – они просто продолжат свою деятельность по отдельности.

