Артистка засвітилася з маскою на обличчі перед камерою

Відома співачка Тіна Кароль показала себе в захисній масці перед камерами

Нещодавно, у зв'язку з поширенням короноварису, Тіна змушена оголосила про скасування найближчих концертів і навіть перенесла свій тур по містах України, повідомляє Politeka.

Незважаючи на суттєві зміни в роботі, Тіна також продовжує з'являтися на різних заходах і показувати себе під час шоу "Голос" у стильних вбраннях. Однак, останнім часом зірка все частіше з'являється без макіяжу і в захисній чорній масці з фільтрами перед камерами.

Кілька днів тому з маскою на обличчі Тіну помітили в студії звукозапису з відомим артистом. А сьогодні, в тій же масці, зірка показала себе на невеликому ролику в соціальній мережі Instagram.

На чорно-білих кадрах можна також зауважити, що зірка позувала у звичайній кофті на замку, а доповнила свій образ окулярами зі стильним дизайном.

Раніше Тіна Кароль показала стильний образ, який використовувала для однієї з найпопулярніших пісень під час останнього концерту. Артистка вирішила з'явитися в стильному супер-короткому комбінезоні, дуже схожому на боді

У розділі Сторі Instagram співачка вирішила показати кілька провокаційних кадрів. зроблених під час свого виступу з молодими танцюристами.

Співачка з'явилася спочатку в оверсайз піджаку, під яким була прихована основна частина її вбрання, а вже після, під час танцювальної зв'язки, Тіна залишилася в одному яскраво-зеленому комбінезоні з кишеньками і дрібними ґудзиками посередині.

Відзначимо, цей наряд був не єдиним, який Тіна представила на виступі - зірка за концерт змінила безліч образів. Нагадаємо, оскільки фото Кароль показала в спеціальному розділі Instagram, шанувальники прокоментувати побачене не змогли.

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