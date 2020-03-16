Артистка засветилась с маской на лице перед камерой

Известная певица Тина Кароль показала себя в защитной маске перед камерами

Недавно, в связи с распространением короноварису, Тина вынуждено объявила об отмене ближайших концертов и даже перенесла свой тур по городам Украины, сообщает Politeka.

Несмотря на существенные изменения в работе, Тина также продолжает появляться на различных мероприятиях и показывать себя во время шоу "Голос" в стильных нарядах. Однако, в последнее время звезда все чаще появляется без макияжа и в защитной черной маске с фильтрами перед камерами.

Несколько дней назад с маской на лице Тину заметили в студии звукозаписи с известным артистом. А сегодня, в той же маске, звезда показала себя на небольшом ролике в социальной сети Инстаграм.

На черно-белых кадрах можно также заметить, что позировала звезда в обычной кофте на замке, а дополнила свой образ очками со стильным дизайном.

Ранее Тина Кароль показала стильный образ, который использовала для одной из самых популярных песен во время последнего концерта. Артистка решила появиться в стильном супер-коротком комбинезоне, очень похожем на боди

В разделе Стори в Инстаграм певица решила показать несколько провокационных кадров. сделанных во время своего выступления с молодыми танцорами.

Певица появилась сначала в оверсайз пиджаке, под которым была скрыта основная часть ее наряда, а уже после, во время танцевальной связки, Тина осталась в одном ярко-зеленом комбинезоне с кармашками и мелкими пуговками посередине.

Отметим, данный наряд был не единственным, который Тина представила на выступлении - звезда за концерт сменила множество образов. Напомним, поскольку фото Кароль показала в специальном разделе Инстаграм, поклонники прокомментировать увиденное не смогли.

Напомним, что Тина Кароль показала, что прячет под рубашкой прямо на концерте

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