Співак не підозрював, що відбувається в його організмі

Епатажний співак Шура вдруге "проскочив" через страшний діагноз

Відповідну публікацію музикант зробив у своєму особистому Instagram, передає Politeka.net.

За його словами, він переніс складну операцію по видаленню грижі зі шлунка, яка почала перероджуватися в онкологію.

"Ну ось і настав час сказати, що мені нещодавно довелося пережити! Знову я побував в руках лікарів, і знову диво! Не хотів раніше говорити, але зараз можна, відчуваю себе чудово, після операції на 4 день поїхав на гастролі", - зізнався Співак.

Музикант також додав, що майже 20 років страждав від печії, але він ніколи б не подумав, що вона може мати такі наслідки.

"Близько 20 років страждав від печії, ніколи б не подумав, що вона може мати такі страшні наслідки. Пив таблетки і не замислювався, а в підсумку операція. Бережіть себе! Низький уклін докторові Рашиду Аскерханову, Анастасії Леонідівні і всій команді!", - резюмував Шура в своєму Instagram.

"Здоров'я тобі бажаємо!", "Здоров'я тобі", "Міцного здоров'я вам", "Добре, що є нормальні лікарі рятують становище! Низький їм уклін!", "Господи, Саша,ну досить вже хворіти! Влюбляйся швидше,одружуйся і все пройде", "Спасибі лікарям. Вам міцного здоров'я", - підтримали його прихильники в комментариях.

Раніше ми розповідали про те, що зірці серіалу "Моя прекрасна няня" Анастасії Заворотнюк поставили страшний діагноз.

Незадовго після народження молодшої дочки актриси Міли у різко погіршився стан здоров'я.

Через якийсь час в мережі з'явилися дані про те, що Заворотнюк перенесла першу операцію в Німеччині. Однак хірургічне втручання не принесло плодів, після чого актрису перевезли в одну з московських клінік, де вона продовжила лікування.

Вже пізніше з'явилася інформація про те, що Анастасію Заворотнюк виписали з московської клініки, і разом з рідними вона вирушила на реабілітацію до Європи.

Близькі актриси досі приховують будь-яку інформацію про стан здоров'я зірки.

Нагадаємо, Заворотнюк несподівано вирішила перервати мовчання, цього чекали всі.

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