View this post on Instagram

Ну вот и настало время сказать, что мне пришлось недавно пережить! Снова я побывал в руках врачей, и снова чудо! Не хотел раньше говорить, но сейчас можно, чувствую себя прекрасно, после операции на 4 день поехал на гастроли. Около 20 лет страдал изжогой, никогда бы не подумал, что она может иметь такие страшные последствия. Пил таблетки и не задумывался, а в итоге операция. Берегите себя! Низкий поклон доктору Рашиду Аскерханову, Анастасии Леонидовне и всей команде!