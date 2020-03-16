Популярна українська співачка Настя Каменських з'явилася разом з Потапом в стильному образі на шоу "Голос"

Настя є одним з членів журі на пісенному шоу, тому слідом за Тіною Кароль, зірка намагається дивувати незвичайними образами під час ефірів, пише Рoliteka.net.

Так, в новому ефірі Настя з'явилася в стриманому спортивному вбранні, хоча зазвичай віддає перевагу епатувати публіку, вихваляючись ледь прикривають її фігуру коротенькими сукнями. Сьогодні на художник був чорний костюм з сріблястими смужками, а також кофті універсального розміру. На представленому кадрі помітний також легкий макіяж і акуратна зачіска зірки.

Поруч на такому ж суддівському кріслі сидить і чоловік зірки – Олексій Потапенко. При цьому артист позує в такому ж спортивному «луці», який доповнює стиль своєї дружини.

«Для команди NK і ПТП, як і для багатьох з вас, вечір неділі означає тільки одне - новий ефір «Голос Країни»❤️ Наші учасники дуже старалися, щоб сьогодні ви почули неймовірні звучання голосів та пісень. І я дуже рада, що ми допомагаємо расскрыться таким талановитим хлопцям🥰 Етап «Бої» дуже складний, але на цьому етапі кожен учасник отримує неймовірний досвід🙏», – пише Настя.

Раніше Настя представила стильне фото, позуючи в незвичайному довгому піджаку з широкими рукавами та безліччю ґудзичків.

При цьому волосся зірки акуратно уложенны м'якими хвилями за спину, а в вухах масивні сережки з безліччю блискучих каменів. Примітно, що зірка позує без обручки, хоча заміжня вже майже рік. Підпису артистка розкрила свій ключ до успіху гарного настрою:

«Сьогодні хочу поділитися з вами деякими моїми думками і правилами життя. Завжди і в будь-якій ситуації👆🏼

▫️Будьте свідомими і уважними🙏⠀

▫️Будьте позитивно налаштованими, адже думки матеріальні. Все, про що ви думаєте, має властивість збуватися. Якщо це по-доброму і щиро. Загадайте сьогодні бажання, яке ви хотіли б, щоб збулося😇

▫️Поважайте. Себе і оточуючих. І приймайте🥰 З усіма перевагами і недоліками. Кожен з нас має свої приколи😂

▫️Будьте сміливими і чесними. Перед самими собою... і з іншими😌

▫️Працюйте, працюйте на собою, своїми звичками, вони формують наш характер😎

▫️Думки повинні бути добрими🌱

▫️Будьте порядні☀️

▫️Виймайте з кожного дня урок - життя вчить нас. Це найсуворіший учитель😌», – написала зірка під новим постом.

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