Популярная украинская певица Настя Каменских появилась вместе с Потапом в стильном образе на шоу "Голос"

Настя является одним из членов жюри на песенном шоу, поэтому вслед за Тиной Кароль, звезда старается удивлять необычными образами во время эфиров, пишет Рoliteka.net.

Так, в новом эфире Настя появилась в сдержанном спортивном наряде, хотя обычно предпочитает эпатировать публику, хвастаясь едва прикрывающими ее фигуру коротенькими платьями. Сегодня на артистке был черный костюм с серебристыми полосками, а также кофте универсального размера. На представленном кадре заметен также легкий макияж и аккуратная прическа звезды.

Рядом на таком же судейском кресле сидит и супруг звезды – Алексей Потапенко. При этом артист позирует в таком же спортивном «луке», который как дополняет стиль своей супруги.

«Для команды NK и ПТП, как и для многих из вас, вечер воскресенья значит только одно - новый эфир «Голос Країни»❤️ Наши участники очень старались, чтобы сегодня вы услышали невероятные звучания голосов и песен. И я очень рада, что мы помогаем расскрыться таким талантливым ребятам🥰 Этап «Бои» очень сложный, но на этом этапе каждый участник получает невероятный опыт🙏», – пишет Настя.

Ранее Настя представила стильное фото, позируя в необычном длинном пиджаке с широкими рукавами и множеством пуговок.

При этом волосы звезды аккуратно уложенны мягкими волнами за спину, а в ушах массивные сережки с множеством блестящих камней. Примечательно, что звезда позирует без обручального кольца, хотя замужем уже почти год. В подписи артистка раскрыла свой ключ к успеху хорошего настроения:

«Сегодня хочу поделиться с вами некоторыми моими мыслями и правилами жизни. Всегда и в любой ситуации👆🏼

▫️Будьте осознанными и внимательными🙏⠀

▫️Будьте позитивно настроенными, ведь мысли материальны. Все, о чем вы думаете, имеет свойство сбываться. Если это по-доброму и искренне. Загадайте сегодня желание, которое вы хотели бы, чтобы сбылось😇

▫️Уважайте. Себя и окружающих. И принимайте🥰 Со всеми преимуществами и недостатками. Каждый из нас имеет свои приколы😂

▫️Будьте смелыми и честными. Перед самими собой... и с другими😌

▫️Трудитесь, работайте на собой, своими привычками, они формируют наш характер😎

▫️Мысли должны быть добрыми🌱

▫️Будьте порядочны☀️

▫️Извлекайте из каждого дня урок - жизнь учит нас. Это самый строгий учитель😌», – написала звезда под новым постом.

Напомним, Каменских в белоснежном наряде удивила новым лицом.

Как сообщала Politeka, Каменских забыла о стыде и обнажила свое главное богатство.

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