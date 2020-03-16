Популярная украинская певица Настя Каменских появилась вместе с Потапом в стильном образе на шоу "Голос"
Настя является одним из членов жюри на песенном шоу, поэтому вслед за Тиной Кароль, звезда старается удивлять необычными образами во время эфиров, пишет Рoliteka.net.
Так, в новом эфире Настя появилась в сдержанном спортивном наряде, хотя обычно предпочитает эпатировать публику, хвастаясь едва прикрывающими ее фигуру коротенькими платьями. Сегодня на артистке был черный костюм с серебристыми полосками, а также кофте универсального размера. На представленном кадре заметен также легкий макияж и аккуратная прическа звезды.
Рядом на таком же судейском кресле сидит и супруг звезды – Алексей Потапенко. При этом артист позирует в таком же спортивном «луке», который как дополняет стиль своей супруги.
«Для команды NK и ПТП, как и для многих из вас, вечер воскресенья значит только одно - новый эфир «Голос Країни»❤️ Наши участники очень старались, чтобы сегодня вы услышали невероятные звучания голосов и песен. И я очень рада, что мы помогаем расскрыться таким талантливым ребятам🥰 Этап «Бои» очень сложный, но на этом этапе каждый участник получает невероятный опыт🙏», – пишет Настя.
Ранее Настя представила стильное фото, позируя в необычном длинном пиджаке с широкими рукавами и множеством пуговок.
При этом волосы звезды аккуратно уложенны мягкими волнами за спину, а в ушах массивные сережки с множеством блестящих камней. Примечательно, что звезда позирует без обручального кольца, хотя замужем уже почти год. В подписи артистка раскрыла свой ключ к успеху хорошего настроения:
«Сегодня хочу поделиться с вами некоторыми моими мыслями и правилами жизни. Всегда и в любой ситуации👆🏼
▫️Будьте осознанными и внимательными🙏⠀
▫️Будьте позитивно настроенными, ведь мысли материальны. Все, о чем вы думаете, имеет свойство сбываться. Если это по-доброму и искренне. Загадайте сегодня желание, которое вы хотели бы, чтобы сбылось😇
▫️Уважайте. Себя и окружающих. И принимайте🥰 Со всеми преимуществами и недостатками. Каждый из нас имеет свои приколы😂
▫️Будьте смелыми и честными. Перед самими собой... и с другими😌
▫️Трудитесь, работайте на собой, своими привычками, они формируют наш характер😎
▫️Мысли должны быть добрыми🌱
▫️Будьте порядочны☀️
▫️Извлекайте из каждого дня урок - жизнь учит нас. Это самый строгий учитель😌», – написала звезда под новым постом.
Напомним, Каменских в белоснежном наряде удивила новым лицом.
Как сообщала Politeka, Каменских забыла о стыде и обнажила свое главное богатство.
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