Солістка групи «Время и Стекло» Надя Дорофєєва здивувала ніжним образом в одному платті-сорочці
В цей раз на фан-сторінці Наді в Instagram з'явилася серія кадрів в чорно-білій обробці, на яких вона позувала в одній лише сорочці, нагадуючому плаття по своїй довжині, пише Politeka.
Зірка постала перед шанувальникам в досить чуттєвій фотосесії на сірому тлі. Доповнити свій природний спосіб зірка вирішила легким макіяжем з акцентом на очі, сережками-кільцями і чорним капелюхом.
Причому всі фото виконані в єдиному стилі, на яких Надя веселилася і яскраво посміхалася. Користувачі мережі не залишилися байдужі і написали безліч комментриев в ардес зірки.
«Обожнюю Надю Дорофєєву!!!👍👍👍👍👍👍👍😉😉😉😉😉», «Надя репост зробила😍😍 Ааааа», «Ти наша краса і милота❤️👍💣🔥», «Гарненька 😍», – написали шанувальники Дорофєєвої.
Також до цього артисти показали себе, наглядачами за переглядом змонтованої запису і риданнями від побаченого - це стало для них великим сюрпризом.
Надя також представила в Instagram частина прощального інтерв'ю з власним коментарем:
«Коли я усвідомлюю, що група «Час і Скло» існує 10 років, мене накривають змішані емоції – це страх, шок, але насправді нескінченний захват, гордість та щастя. Ми з Льошею @positiff зрозуміли, що зробили максимально все і наш час в групі справді минув.
Дивне відчуття, але зараз я відчуваю себе як артист, який стоїть на сцені з нагородою в руках, переповнений словами подяки всім, хто був поруч – нашим божевільним і крутим слухачам, фан-клубам, моїм рідним і всієї величезної команді @mozgientertainment», - написала Надя.
Зазначимо, вранці зірки також вирішили детально розповісти про своє рішення, заявивши, що їх робота не завершується – вони просто продовжать свою діяльність окремо.
Нагадаємо, Дорофєєва засвітилася в ніжних обіймах Позитива.
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