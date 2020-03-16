Солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева удивила нежным образом в одном платье-рубашке

В этот раз на фан-странице Нади в Инстаграм появилась серия кадров в черно-белой обработке, на которых она позировала в одной лишь рубашке, напоминающей платье по своей длинне, пишет Politeka.

Звезда предстала перед поклонникам в довольно чувственной фотосессии на сером фоне. Дополнить свой естественный образ звезда решила легким макияжем с акцентом на глаза, серьгами-кольцами и черной шляпой.

Причем все фото выполнены в едином стиле, на которых Надя веселилась и ярко улыбалась. Пользователи сети не остались равнодушны и написали множество комментриев в ардес звезды.

«Обожаю Надю Дорофееву!!!👍👍👍👍👍👍👍😉😉😉😉😉», «Надя репост сделала😍😍 Ааааа», «Ты наша красота и милота❤️👍💣🔥», «Хорошенькая 😍», – написали поклонники Дорофеевой.

Также до этого артисты показали себя, наблюдающими за просмотром смонтированной записи и рыдающими от увиденного - это стало для них большим сюрпризом.

Надя также представила в Инстаграм часть из прощального интервью с личным комментарием:

«Когда я осознаю, что группа «Время и Стекло» существует 10 лет, меня накрывают смешанные эмоции – это страх, шок, но на самом деле бесконечный восторг, гордость и счастье. Мы с Лешей @positiff поняли, что сделали максимально всё и наше время в группе действительно истекло.

Странное ощущение, но сейчас я чувствую себя как артист, который стоит на сцене с наградой в руках, переполненный словами благодарности всем, кто был рядом – нашим сумасшедшим и крутым слушателям, фан-клубам, моим родным и всей огромной команде @mozgientertainment», - написала Надя.

Отметим, утром звезды также решили подробно рассказать о своем решении, заявив, что их работа не завершается – они просто продолжат свою деятельность по отдельности.

Напомним, Дорофеева засветилась в нежных объятиях Позитива.

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