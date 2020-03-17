Щорічно десятки журналів, конкурсів і організацій у світі обирають найвродливіших жінок у світі

Politeka.net вирішила згадати, хто вигравав престижну нагороду «найкрасивіша жінка України» за версією журналу VIVA! Відзначимо, що в 2019 році через військове становище цю нагороду не вручали.

У 2018 році найкрасивішою жінкою України визнали суперблондинку Ольгу Полякову. Вона випередила в рейтингу багатьох співачок, акторок і телеведучих. У цьому ж році нагородили титулом солістку групи The Hardkiss Юлію Саніну.

У 2017 році найкрасивішою була визнана співачка, тренер шоу «Голос» Тіна Кароль. Цікаво, що її визнали найкрасивішою і в 2008 році. Що ж, Кароль і правда є однією з найяскравіших представниць українського шоу-бізнесу. Не дивно, що на неї задивляється зірковий тренер з Молдови Дан Балан.

Українська співачка Ані Лорак, яка сьогодні будує кар'єру в Росії, стала володаркою титулу «найкрасивіша» у 2012 році. З нею в парі виграв конкурс співак Іван Дорн, який також любить виступати в РФ.

У 2009 році володаркою премії стала Настя Каменських. Варто зазначити, що сьогодні красуня виглядає набагато краще, ніж 10 років тому, коли вона виступала в дуеті з Потапом і мала проблеми із зайвою вагою.

Екс-солістка групи «ВІА-Гра», співачка Віра Брежнєва була визнана найкрасивішою в 2010 році. Зазначимо, що Брежнєву регулярно називають однією з найкрасивіших жінок на просторах СНД.

До речі, в 2006 році титул «Накрасивішою» отримала Наталія Могилевська, яка на той момент була на піку популярності після «Танців з зірками» у парі з Владом Ямою.

Нагадаємо, що Оля Полякова без сорому посвітила принадами перед двома чоловіками: «Дама з перчиком».

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