Катя Осадчая сейчас проводит много времени с семьей и, чтобы себя обезопасить, остается дома на время карантина

Популярная в Украине ведущая опубликовала в своем Instagram видео, где рассказывает, как обезопасить себя от заражения коронавирусом. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на ее аккаунт в соцсети:

«Будем здоровы ❤️ Важно думать о себе и окружающих. Мойте руки, старайтесь не касаться дверных ручек, кнопок итд, вирус на металлических поверхностях живет чуть ли не дольше всего, до 12 часов, обращайте внимание, чего вы касаетесь и дезинфицируйте руки. Коронавирус - опасный, поэтому лучше делать максимум для вашей безопасности. Итальянцы предупреждают не повторять их ошибок и заранее думать о своем здоровье», - говорит Катя.

Вместе с тем, ведущая советует пока есть время заняться домом, домашними делами и просто наслаждаться временем, проведенным с семьей. Она добавила, что теперь они с Юрием Горбуновым больше времени проводят с сыном, а также устраивают посиделки у камина:

«Чем можно заняться дома? Здесь множество вариантов... Будьте здоровы ❤️».

Напомним, Катя Осадчая предстала в красном платье с глубоким декольте.

Наряд выделил тонкую талию Осадчей и ее бедра. Украинская знаменитость позировала туфлях-лодочках. Завершила образ - красная шляпка.

Макияж с акцентом на глаза идеально подошел образу улыбчивой красотки.

Напомним и о том, что одна из самых известных украинок в Голливуде, актриса и модель Ольга Куриленко, хорошо известная российскому зрителю по роли девушки Бонда в картине «Квант милосердия», заболела COVID-19, вызываемой коронавирусом из Китая.

По словам актрисы, она сидит дома на карантине уже неделю после положительного теста на коронавирус.

«Температура и слабость — мои основные симптомы. Будьте осторожны и принимайте это всерьез!», — написала Куриленко.

Как известно, Куриленко родилась в Бердянске, где получила среднее образование. С ранних лет Ольга учила английский язык. Уже в 16-летнем возрасте Куриленко переезжает в Париж, где начинает работать в модельном бизнесе. Спустя два года Куриленко становится востребованной моделью, ее лицо украшает обложки известных журналов, с ней подписывают рекламные контракты.

Напомним, что украинцев предупредили, чем опасен карантин из-за коронавируса: «Безработица и...».

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