View this post on Instagram

Будемо здорові ❤️ Важливо думати про себе і оточуючих. Мийте руки, старайтеся не торкатися дверних ручок, кнопок ітд, вірус на металевих поверхнях живе чи не найдовше, до 12 годин, звертайте увагу, чого ви торкаєтеся і дезинфікуйье руки. Коронавірус - небезпечний, тому краще робити максимум для вашої безпеки. Італійці застерігають не повторювати їх помилок і заздалегідь думати про своє здоров‘я. Чим можна зайнятися вдома? Тут безліч варіантів. Наприклад подивитися сьогодні Світське життя, ми виходимо за розкладом о 23:25. До зустрічі в ефірі 1+1. Будьте здорові ❤️ #карантин #явдома