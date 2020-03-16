Популярна українська співачка Настя Каменських з'явилася в компанії тренера і розповіла, як бореться з вірусом

Настя фактично кожен день відправляється на утренню пробіжку, про що досить часто повідомляє в розділі Сторі Instagram, пише Рoliteka.net.

Сьогодні зірка вирушила займатися спортом разом з чоловіком і тренером, з яким худне вже багато місяців.

Так, співачка з'явилася без макіяжу в зручній спортивній куртці темно-синього кольору і яскраво-рожевій шапці. За її спиною можна помітити задоволеного Потапа і такого ж усміхненого тренера, привітно усміхненого на камеру.

підпису на знімку зірка зазначила, що спорт - це самий головний захисник від вірусу і саме завдяки йому можна підвищити свій імунітет і настрій.

Після, по завершенню тренування, співачка разом з чоловіком показала себе під час поїздки на машині. Зірка посміялася над тим, як пустував Потап, схиливши до неї голову і строячи пики.

До цього Настя Каменських з'явилася разом з Потапом в стильному образі на шоу "Голос". Так, у новому ефірі Настя з'явилася в стриманому спортивному вбранні, хоча зазвичай віддає перевагу епатувати публіку, вихваляючись ледь прикривають її фігуру коротенькими сукнями.

Сьогодні на художник був чорний костюм з сріблястими смужками, а також кофті універсального розміру. На представленому кадрі помітний також легкий макіяж і акуратна зачіска зірки.

Поруч на такому ж суддівському кріслі сидить і чоловік зірки – Олексій Потапенко. При цьому артист позує в такому ж спортивному «луці», який доповнює стиль своєї дружини.

«Для команди NK і ПТП, як і для багатьох з вас, вечір неділі означає тільки одне - новий ефір «Голос Країни»❤️ Наші учасники дуже старалися, щоб сьогодні ви почули неймовірні звучання голосів та пісень. І я дуже рада, що ми допомагаємо расскрыться таким талановитим хлопцям🥰 Етап «Бої» дуже складний, але на цьому етапі кожен учасник отримує неймовірний досвід🙏», – пише Настя.

Нагадаємо, що Настя Каменських приголомшила мерзенними кадрами в ліжку з Потапом

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