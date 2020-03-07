Наталья Горовая, приемная дочь украинского продюсера Потапа и родная – продюсера Ирины Горовой всерьез занялась подготовкой своего тела к лету

Девушка нередко размещает в своем Инстаграм снимки откровенного характера, пишет Рoliteka.net. На этот раз она показала фото иного стиля.

В сториз Наташа Горовая показала фото в окружении потных мужчин. По всей видимости, кадр сделали в зале после завершения тренировки.

Занятие было инстенсивным, о чем свидетельствует уставший и растрепанный вид дочки Потапа, а также подпись: «Было как-то тяжело».

Также на фото невозможно не заметить выступившие мышцы на ногах Горовой.

Для тренировки она выбрала обтягивающие лосины серо-синего цвета и черную свободную спортивную кофту. Короткие розовые волосы собрала сзади.

По всей видимости, с ней позировали ее тренера по залу.

Также мы писали, что потап снял смешной ролик со своим сыном специально для того, чтобы поздравить женщин с 8 марта. Как известно, многие украинские звезды снимают видео для "Тик-Тока", следуя тенденциям. В особенности вторая супруга Алексея - Настя Каменских, она является активным пользователем данной социальной сети. Похоже, звезда "приучила" и самого продюсера делать подобные ролики.

В новой записи, опубликованной на странице в социальной сети Инстаграм, Потап оригинально поздравил дам с праздником 8-го марта и даже задействовал своего сына в роли помощника. Примечательно, что во время записи видно, как молодой юноша передает отцу бутылку с вином, которую до этого момента держал за спиной.

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На опубликованных снимках Горовая позирует без белья в одних туфлях и с мокрыми волосами посреди комнаты. Девушка сидит в откровенной позе, фотографируя себя на камеру.

Фото начали активно комментировать фолловеры красотки.

«О май гарбл, ты крейзи», «сори, но это офигенно», «красотка», «все все, я умерла от твоей красоты», «Невероятная красотка», «да ты что, вот это бомба», - пишут они.

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