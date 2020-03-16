Популярная украинская певица Настя Каменских появилась в компании тренера и рассказала, как борется с вирусом

Настя фактически каждый день отправляется на утренню пробежку, о чем довольно часто сообщает в разделе Стори в Инстаграм, пишет Рoliteka.net.

Сегодня звезда отправилась заниматься спортом вместе с супругом и тренером, с которым худеет уже много месяцев.

Так, певица появилась без макияжа в удобной спортивной куртке темно-синего цвета и ярко-розовой шапке. За ее спиной можно заметить довольного Потапа и такого же счастливого тренера, приветливо улыбающегося на камеру.

В подписи на снимке звезда отметила, что спорт - это самый главный защитник от вируса и именно благодаря ему можно повысить свой иммунитет и настроение.

После, по завершению тренировки, певица вместе с супругом показала себя во время поездки на машине. Звезда посмеялась над тем, как дурачился Потап, склонив к ней голову и корча рожицы.

До этого Настя Каменских появилась вместе с Потапом в стильном образе на шоу "Голос". Так, в новом эфире Настя появилась в сдержанном спортивном наряде, хотя обычно предпочитает эпатировать публику, хвастаясь едва прикрывающими ее фигуру коротенькими платьями.

Сегодня на артистке был черный костюм с серебристыми полосками, а также кофте универсального размера. На представленном кадре заметен также легкий макияж и аккуратная прическа звезды.

Рядом на таком же судейском кресле сидит и супруг звезды – Алексей Потапенко. При этом артист позирует в таком же спортивном «луке», который как дополняет стиль своей супруги.

«Для команды NK и ПТП, как и для многих из вас, вечер воскресенья значит только одно - новый эфир «Голос Країни»❤️ Наши участники очень старались, чтобы сегодня вы услышали невероятные звучания голосов и песен. И я очень рада, что мы помогаем расскрыться таким талантливым ребятам🥰 Этап «Бои» очень сложный, но на этом этапе каждый участник получает невероятный опыт🙏», – пишет Настя.

Напомним, что Настя Каменских ошарашила мерзкими кадрами в постели с Потапом

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