Потап удивил развлечениями с сыном во время отпуска

Потап снял смешной ролик со своим сыном специально для того, чтобы поздравить женщин с 8 марта

Как известно, многие украинские звезды снимают видео для "Тик-Тока", следуя тенденциям. В особенности вторая супруга Алексея - Настя Каменских, она является активным пользователем данной социальной сети. Похоже, звезда "приучила" и самого продюсера делать подобные ролики, передает Politeka.net.

В новой записи, опубликованной на странице в социальной сети Инстаграм, Потап оригинально поздравил дам с праздником 8-го марта и даже задействовал своего сына в роли помощника. Примечательно, что во время записи видно, как молодой юноша передает отцу бутылку с вином, которую до этого момента держал за спиной.

И отец и сын выглядели очень довольными во время отдыха. Отметим,

Алексей отдыхал с сынов в Барселоне, где успел засветиться во время шопинга и даже похвастался крутыми обновками. После отец и сын представили данное видео, спровоцировавшее бурную реакцию среди поклонников. По мнению пользователей, Потап подал сыну Андрею плохой пример и ребенку не следует сниматься в роликах с бутылкой алкоголя в руках.

Также немногим ранее Настя показала кадры, засветив себя и своего мужа Потапа (Алексея Потапенко) в Инстаграм в новом образе.

На кадре у Насти узкие глаза, большой нос и щеки. Также оказались большие брови. Выражение лица получилось очень забавным. В момент съемки Каменских лежала на подушке. На втором кадре уже можно было посмотреть на Потапа, мужа Насти. Он показал себя со сплющенным черепом и губами в виде уточки.

Фанаты не смогли оценить кадры или написать комментарии. Все из-за того, что они были опубликованы в сторис Инстаграма, где такая функция отсутствует.

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