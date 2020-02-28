Известная украинская певица Настя Каменских показала кадры себя и своего мужа Потапа (Алексея Потапенко) в Инстаграм

На кадре у Насти узкие глаза, большой нос и щеки. Также оказались большие брови. Выражение лица получилось очень забавным. В момент съемки Каменских лежала на подушке. На втором кадре уже можно было посмотреть на Потапа, мужа Насти. Он показал себя со сплющенным черепом и губами в виде уточки. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли оценить кадры или написать комментарии. Все из-за того, что они были опубликованы в сторис Инстаграма, где такая функция отсутствует.

Ранее мы сообщали, что знаменитая украинская певица Настя Каменских похвасталась успехом, который получила во время использования приложения "Тик-Ток".

Звезда в этот раз решила представить поклонникам свой «Тик-Ток» образ Как известно, в последнее время звезда профессионально делает видео для популярной молодежной соцсети.

По этому поводу артистка даже поделилась секретами создания популярных постов и советами о том, где взять идеи для креативных кадров в специальном интервью, которое дала вчера. Вот что написала Настя под новыми снимками оттуда.

Сообщалось, что популярная украинская певица Настя Каменских продолжает интриговать поклонников новыми снимками и видео, которые публикует на своей странице в социальной сети Инстаграм.

Анна Завгородняя и Настя Каменских часто появляются вместе на публичных мероприятиях, а после выкладывают совместные фото на своих страницах в соцсетях.

Кроме того, звезда часто появляется в одежде от бренда лучшей подруги. Теплой осенью девушки также провели время на тренировках, которые проходили на свежем воздухе на — Девичь-Горе в Киеве. В этот раз Настя снова предстала в одежде, которую создала ее лучшая подруга.

Напомним, Кароль с Каменских померялись весом, неожиданно всплыли личные тайны

А еще Politeka писала, что развратная Каменских в позе йога показала, чем покорила Потапа

Также Politeka сообщала, что Каменских пошалила с Потапом рано утром посреди улицы



