Турецько-німецька актриса і модель Мер'єм Узерлі зробила відверте зізнання стосовно своєї зовнішності

Зірка колола собі ботокс і відверто зізналася, що перестаралася зі спробами бути гарною, про це вона заявила турецькому каналу D:

«…я робила ботокс, але перестаралася. Наразі і вже тривалий час я нічого не роблю зі своїм обличчям».

До ін'єкцій краси Мер’єм «підштовхнула» невпевненість у собі – саме у цей період акторка і вдалася до процедур. Але вона запевнила, що ніколи не робила саме пластичні операції, разом з тим, додала, що відвідує клініку пластичної хірургії заради «диво-крему»:

«Я періодично буваю у пластичного хірурга, але тільки для того, щоб нанести спеціальний крем, який підходить шкірі мого обличчя».

Нагадаємо, що Мер'єм Узерлі порадувала шанувальників фотографії з останнього заходу

На серії фотографій актриса красується на червоній доріжці в оточенні журналістів, сміється, посміхається в камеру, а також сидить у глядацькому залі. Для виходу в світ Мер'єм вибрала топ з глибоким декольте, сірий піджак з незвичайними плечима. Волосся актриса зібрала у гульку. Макіяж Мер'єм був ідеальним, на фото її обличчя виглядає неймовірно.

«Права жінок та гендерна рівність - одна з найбільш важливих тем нашого суспільства. Ми повинні все більше і більше працювати рука об руку, щоб створити краще місце на «нашої» планеті Земля, де все підлоги повинні бути рівними. Одним з проектів, які підтримують права жінок та гендерна рівність є фестиваль SHEnema», - розповіла Узерлі про захід, який вона відвідала.

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