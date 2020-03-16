Володимир Остапчук розкрив правду про свої поточні стосунки з колишньою дружиною

Відомий український ведучий і шоумен нещодавно «прославився» через скандал зі своїм розлученням. В інтерв'ю каналу «Україна» Остапчук зізнався, що ставиться до свого розставання з дружиною в цілому позитивно.

«Розлучення – це не трагедія. Якщо люди вирішили розлучитися, це завжди добре. Тому що вони прийшли і чесно відповіли на питання – нащо його тягти далі?», - заявив ведучий.

Він також заявив, що ніколи не думав, що слава прийде до нього через подібний скандал, а не завдяки участі в популярних проектах.

Остапчук додав, що незважаючи на скандальну заяву його колишньої дружини Олени Войченко, яка на всю країну розповіла про його зради і маніпуляції, зараз вони спілкуються цілком нормально.

«Ми нормально спілкуємося, я буваю у дітей. Ми намагаємося в будь-якому разі прийти згоди, тому що у нас дітки, і я їх дуже люблю. Намагаюся бути хорошим татом, тому нам все одно доводиться йти на компроміси. Зрозуміло, що не все так гладко», - пояснив ведучий.

При цьому він не став відповідати на питання про те, чи сплачує аліменти на своїх дітей.

«Ми не говоримо на цю тему», - заявив він.

Раніше повідомлялося, що новина про розлучення відомого українського шоумена Володимира Остапчука та його красуні-дружини Олени Войченко сколихнула громадськість ще наприкінці минулого року.

Зараз колишнім дружинам, які пробули в шлюбі 12 років, потрібно домовитися в питаннях, що стосуються двох дітей.

Проте, за словами Войченко, Остапчук не хоче брати на себе ніякої відповідальності. Зараз стало відомо, що чоловік перебуває у нових відносинах з 33-річною нотаріусом Христиною і, мабуть, нею зайняті думки шоумена.

"На жаль, Володимир тут не хоче ніякої офіційної відповідальності брати на себе. Тому, ймовірно, чи це вирішить суд, чи, дай бог, людина дійде до якогось розумного висновку", – повідомила Олена.

Нагадаємо, колишня дружина Остапчука втомилася мовчати і висловилася про його нову коханку.

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