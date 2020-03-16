Актриса Світлана Ходченкова , яка раніше неодноразово знімалася у фільмах виробництва "Кварталу 95", показала новий ніжний постановочний кадр

Свіжий знімок довгонога артистка-красуня опублікувала у своєму мікро-блозі в Instagram, пише Politeka.net. На фото зірка екранів розташувалася на ліжку і свої стрункі ніжки при цьому підняла ввверх і просто закинула їх на стіну.

Білява красуня позувала в модному короткому платтячку і масивних черевиках. Крім іншого, Світлана засвітила частково свої стегна. На фото російська актриса грайливо дивись в об'єктив камери і посміхалася. Тонкий силует в тьмяного блакитного кольору вбранні на білих простирадлах виглядав дуже ефектно.

Шанувальники зіркової артистки пишуть під фото в коментарях масу компліментів - вони називають Світлану "неймовірною", "красунею", "богинею" і не тільки.

Раніше ми писали, що Світлана Ходченкова поділилася знімком з відпочинку. Актриса лягла на край басейну. На ній був надітий чорно-рожевий роздільний купальник, який підкреслює струнку фігуру 37-річної актриси. На фото також можна побачити пальми.

Як відомо, Ходченкова грає не тільки в російських і українських фільмах. Їй також пощастило потрапити до Голлівуду. Її запросили зіграти роль лиходійки у фільмі «Росомаха: Безсмертний». Як розповідала Світлана, у неї було не так багато спільних сцен з Х'ю Джекманом, але артист запам'ятався своїм професіоналізмом і доброзичливістю.

Крім цього, Ходченкова зіграла епізодичну роль у фільмі «Шпигун, вийди геть».

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