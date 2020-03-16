Колишня наречена Віталія Козловського Раміна Есхакзай висловилася про введення карантину в Києві у зв'язку з коронавірусом

Як повідомляє Politeka, зірка «Холостяка» і ведуча YouTube-каналу «Ходять чутки» поділилася новою фотографією на своїй сторінці в Instagram.

На знімку дівчина сидить на ліжку в чорній маєчці з тонкими лямками, і щасливо посміхається. Втім, тема її нового посту виявилася зовсім не веселою. У тексті вона розповіла про те, що з 17 березня в Києві вводиться карантин у зв'язку з епідемією коронавірусу.

«У Києві затвердили тотальний карантин з 17 березня. Закриваються всі ТРЦ (залишаться відкритими тільки продуктові відділи), ресторани (доставка буде працювати), все фітнес-зали, перукарні, розважальні установи. Будуть працювати продуктові і господарські магазини, аптеки, заправки, банки і банкомати», - написала Раміна.

Її передплатники тут же відреагували на цю новину.

«І правильно! Якщо Італія не була готова до такої епідемії то що говорити про нас. Краще запобігти», «Я як працівник громадського харчування вважаю, що це повний п*здець, я не хочу сидіти без роботи», «Фото - повна протилежність посту, це так весело ура», «Все правильно, життя дорожче!», - пишуть люди.

Раніше ми писали про те, що Віталій Козловський відповів своєї колишньої коханої на критику і чутки про відносини.

Так, Раміна Эсхакзай в одному зі своїх інтерв'ю розповідала, що під час відносин з Козловським, у них не було інтиму.

«Що Раміна ще говорить? Не здивуюся, якщо вона з часом вигадає ще яку-небудь нову сенсацію і розповість її навіть тобі. Я їй бажаю гарного піару і поруч такого чоловіка, з яким вона не буде згадувати свої колишні стосунки. Я тобі колись казав, що я перегорнув сторінку свого минулого, а тепер я її вирвав, зім'яв, викинув і це згадувати не хочу. Цієї жінки в моєму житті не існувало і не існує», - зазначив співак.

Нагадаємо, Козловський не втримався і розніс колишню після скасування весілля.

Як повідомляла Politeka, екс-наречена Козловського приголомшила новим образом і змусила колишнього кусати лікті.

Також Politeka писала, що колишня Козловського блиснула значними принадами в облягаючому топі.