Екс-ВІА Гра Анна Сєдокова, як відомо, зустрічається із зіркою баскетболу Янісом Тімма

Зоряний спортсмен, який за чутками залишив свою дружину і дитину заради Сєдокової, не часто, але все ж показує відверті кадри з Анною в мережі, пише Politeka.net.

27-річний Яніс Тімма — латвійський баскетболіст, який грає на позиції атакуючого захисника та легкого форварда. З 2019 року грає в РФ за «Хімки».

Так у своєму Instagram двометровий красень раніше показував студійне фото з коханою - кадр облетів мережу та став одним з найбільш обговорюваних фанами пари.

На знімку Анна Сєдокова у своєму репертуарі: чорних панчохах або колготках, в трусиках з високою талією і таких, які показують оголені сідниці артистки. Пара мала намір, мабуть, поцілуватися, тримаючись за руку. Яніс теж був у всьому чорному, позували "голубки" на тлі стіни.

Шанувальники пишуть, що Янісу з такою гарячою красунею, як Анна пощастило, втім, як і старшій, аніж сам Яніс Ганні з ним.

Раніше ми писали, що українська співачка Анна Седокова, продовжує вражати незвичайними знімками та відео, на цей раз спокусивши шанувальників новим виступом

Зухвалі фото, незвичайні образи, а також сміливі вбрання зірка активно демонструє на своїй сторінці в Instagram. При цьому зірка не соромиться свого тіла і тому не реагує на слова недоброзичливців.

Цього разу Ганна показала невелике відео зі свого нового виступу, здивувавши при цьому природним і позитивним виглядом. Сама артистка позувала з розпущеним і акуратно укладеними волоссям.

На обличчі помітний легкий макіяж, а одягнена Анна коротенька сукня, прикрашена блискітками і акуратні чоботи, підкреслили її ноги.

Видно також, що зірка дуже задоволена і навіть потанцювала з колегами перде концертом прямо в гримерці. Зазначимо, кадри були представлені в розділі Сторі, тому шанувальники не змогли їх прокоментувати.

Нагадаємо, Сєдокова заінтригувала новим відео.

Як повідомляла Politeka, Сєдокова показала свої форми в пікантній позі.

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