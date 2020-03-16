Зірка Playboy Даша Астаф'єва показала свою жіночну фігуру у відвертому вбранні

Дивлячись на таку фігуристу красуню-артистку, пишуть шанувальники Даші, у багатьох чоловіків напевно не на жарт розігралася фантазія. Даша настільки хороша, відкрито захоплюються її фоловерів у коментарях, що просто немає слів, аби передати наскільки. Хтось навіть назвав модель і виконавицю "Мрією", передає Politeka.net.

Так на нових опублікованих студійних кадрах Даша Астаф'єва показалася в блискучому у всіх сенсах слова корсеті чи то з то перлів, чи то декорованого якимись камінцями, вона була у панчохах або колготах, чи варто говорити про значне декольте, взуття на підборах і яскравй макіяж...

Українська співачка і актриса так вміло передала, ймовірно, задумку авторів і постала перед камерами просто натуральною дівою прямо з 20-х. Зірка сцени засвітила на фото частково свої груди, стрункі ніжки і продемонструвала також наскільки артистичною може бути.

Також раніше повідомлялося, що співачка, актриса і модель Даша Астаф'єва показала, як проходили останні рекламні зйомки.

Даша займається не тільки співом і пробує себе в ролі актриси, в соціальних мережах артистка славиться своїми гарячими фотографіями, зробленими під час різних фотосесій.

Цього разу співачка представила стильні кадри в соціальній мережі Instagram, виконані в незвичайному сучасному стилі. Позуючи в стильному обтягуючому вбранні, Даша постала у несподіваному вигляді. На двох фото можна помітити, як артистка позує з нарощеним волоссям і заклично дивиться в камеру.

Нагадаємо, що Даша Астаф'єва з зав'язаними очима спокусила напівроздягнених дівчат.

Як повідомляла Politeka, Астаф'єва скинула штани і похвалилася накачаними формами.

Також Politeka писала, що напівгола Астаф'єва влаштувала фотосесію для дорослих прямо біля вікна.