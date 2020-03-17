Співачка, актриса і модель Даша Астаф'єва показала яскравий образ діви в стильному боді, зробленим з білих бус

Даша - активний користувач соціальних мереж, тому намагається щодня поповнювати стрічку Instagram новими кадрами, зробленими під час фотосесій, пише Politeka.

Так, цього разу Даша взяла участь в стильний ретро-фотосесії, яка показала зірку в чуттєвому образі діви. Співачка приміряла свій улюблений костюм – невеликий боді, зроблений з бус. Також можна помітити, що артистка була в панчохах або колготах. Доповнила наряд зірка яскравим макіяжем, акуратною укладанням і стильним взуттям.

Завдяки пишному декольте зірка також засвітила свою груди, ледь утримується над тугим корсетом.

«Виїжджаю! 😅», «Бурлеск завжди буде і завжди актуальний.... 🔥🔥🔥», «Ти суперская🔥🔥🔥😍», «Прям Діта Фон Тіз😍», «Красуня», «Ось реально, ваше тіло-як один із творів мистецтв🦋вибачте за пієтет,не знайома з вами особисто..», «Дашаааа,ну не можна бути на світі красивою такою🤤❤️», «Вам, Даша, фотографу, вашим батькам і добре, Боженькі БРАВО! Ну, такий шедевр створили, що запитай, а навіщо зберігати людство, то відповім - Так, одна Даша варто кожного подиху! Обнимашкаю!😍», – відзначають користувачі.

Також Даша представила невеликий ролик, відзнятий під час роботи над рекламою нового косметичного продукту від бренду, представником якого Даша є з осені 2019-го року.

Сама Даша позувала в одному лише яскраво-синьому латексному плащі з тонким ременем, а під ним можна помітити бежевого кольору білизна. Волосся зірки акуратно покладені, а на обличчі легкий, майже непомітний макіяж.

Підписи під новим відео зірка вирішила майже не залишати, однак зазначила лише косметичний бренд і те, що провела чудовий день з представниками цієї команди.

«Мерилін)Не в порівнянні...Просто є такі жінки, які посміхаються сумуючи...і відчувають себе самотніми, коли їм поклоняються сотні чоловіків.А все тому, що вони є вони, а справжнє завжди коштовніше, ніж підробка», «Яка ж красива😍», «Неймовірно красиво ❤️😍🔥», «Моя улюблена модель... !!! 😍🔥😍🔥😍🔥😍», «Красуня!!!», «Сучасна Мерилін Монро ❤️», – написали користувачі.

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