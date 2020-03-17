Певица, актриса и модель Даша Астафьева показала яркий образ дивы в стильном боди, сделанным из белых бус

Даша - активный пользователь социальных сетей, поэтому старается каждый день пополнять ленту Инстаграм новыми кадрами, сделанными во время фотосессий, пишет Politeka.

Так, в этот раз Даша приняла участие в стильной ретро-фотосессии, которая показала звезду в чувственном образе дивы. Певица примерила свой излюбленный костюм – небольшой боди, сделанный из бус. Также можно заметить, что артистка была в чулках или колготах. Дополнила наряд звезда ярким макияжем, аккуратной укладкой и стильной обувью.

Благодаря пышному декольте звезда также засветила свою грудь, едва удерживаемую над тугим корсетом.

«Выезжаю! 😅», «Бурлеск всегда будет и всегда актуален.... 🔥🔥🔥», «Ти суперская🔥🔥🔥😍», «Прям Дита Фон Тиз😍», «Красуня», «Вот реально, ваше тело-как одно из произведений исскусств🦋простите за пиетет,не знакома с вами лично..», «Дашаааа,ну нельзя быть на свете красивой такой🤤❤️», «Вам, Даша, фотографу, вашим родителям и, ладно, Боженьке БРАВО! Ну, такой шедевр сотворили, что спроси, а зачем сохранять человечество, то отвечу - Да, одна Даша стоит каждого вздоха! Обнимашкаю!😍», – отмечают пользователи.

Также Даша представила небольшой ролик, отснятый во время работы над рекламой нового косметического продукта от бренда, представителем которого Даша является с осени 2019-го года.

Сама Даша позировала в одном лишь ярко-синем латексном плаще с тонким ремнем, а под ним можно заметить бежевого цвета белье. Волосы звезды аккуратно уложены, а на лице легкий, пости незаметный макияж.

Подписи же под новым видео звезда решила почти не оставлять, однако отметила лишь косметический бренд и то, что провела замечательный день с представителями этой команды.

«Мерилин)Не в сравнении...Просто есть такие женщины, которые улыбаются грустя...и чувствуют себя одинокими, когда им поклоняются сотни мужчин.А все потому, что они есть они, а настоящее всегда ценней, чем подделка», «Какая же красивая😍», «Невероятно красиво ❤️😍🔥», «Моя любимая... модель!!! 😍🔥😍🔥😍🔥😍», «Красавица!!!», «Современная Мэрилин Монро ❤️», – написали пользователи.

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