Коронавірус дістався до зірки проекту "Танці з зірками" балерини Катерини Кухар та її чоловіка, також артиста балету, Олександра Стоянова
Через спалах коронавірусної інфекції COVID-19 вони були змушені перервати свій довгоочікуваний медовий місяць в Таїланді і терміново повернутися в Україну. Про це Кухар повідомила у своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net.
Судячи з реакції знаменитості на непередбачену подію, вона явно засмутилася.
"Мені ніколи нічого в житті не давалося легко і мій #honeymoon через 10 років, тому доказ... Не буду рахувати дні, які нам довелося залишити непережитими в Таїланді і не буду про них шкодувати, зараз саме головне — це повернутися додому...", - писала зірка в соцмережі.
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Після чого з'явилася інформація, що подружжю через туроператора вдалося поміняти квитки. В даний час вони вже в Україні.
"Я буду дуже сумувати за цим райським місцем і ще довго згадувати, то внутрішнє відчуття спокою і захоплення, які викликали на моєму обличчі посмішку. Всі зараз перенасичені інформацією від ЗМІ за останній тиждень встигли дуже втомитися і розхитати свої нерви... Мийте руки з милом і намагайтеся не відвідувати людні місця. Бережіть себе і будьте здорові!🙏🏻🤍", - порадила артистка співвітчизникам.
Пости Кухар викликали переполох серед її фанатів.
"Ніхто не усвідомлює краси подорожі, поки не приїде додому і не покладе голову на свою рідну подушечку)🌅"
"Ви такі неймовірні😍"
"Вам би роман писати. Так красиво викладаєте🌺"
"А навіщо було їхати в розпал вірусу - незрозуміло"
"Азія - батьківщина короновіруса! А ви там лазите! Треба швидше чистити астральне тіло🥂😷"
Раніше ми повідомляли, Кухар опублікувала в Instagram неймовірно спокусливе фото, на якому постала в напівоголеному вигляді у ванній. Дівчина купається серед пелюсток квітів, зігнувшись в пікантній позі.
Нагадаємо, що Катерина Кухар показала свої переваги в одних пір'ї, Остапчук не стримався: "Просто бомба".
Також Politeka повідомляла, що Катерина Кухар оголила плечі: "Ого, які великі".