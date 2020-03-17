Коронавірус дістався до зірки проекту "Танці з зірками" балерини Катерини Кухар та її чоловіка, також артиста балету, Олександра Стоянова

Через спалах коронавірусної інфекції COVID-19 вони були змушені перервати свій довгоочікуваний медовий місяць в Таїланді і терміново повернутися в Україну. Про це Кухар повідомила у своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net.

Судячи з реакції знаменитості на непередбачену подію, вона явно засмутилася.

"Мені ніколи нічого в житті не давалося легко і мій #honeymoon через 10 років, тому доказ... Не буду рахувати дні, які нам довелося залишити непережитими в Таїланді і не буду про них шкодувати, зараз саме головне — це повернутися додому...", - писала зірка в соцмережі.

Після чого з'явилася інформація, що подружжю через туроператора вдалося поміняти квитки. В даний час вони вже в Україні.

"Я буду дуже сумувати за цим райським місцем і ще довго згадувати, то внутрішнє відчуття спокою і захоплення, які викликали на моєму обличчі посмішку. Всі зараз перенасичені інформацією від ЗМІ за останній тиждень встигли дуже втомитися і розхитати свої нерви... Мийте руки з милом і намагайтеся не відвідувати людні місця. Бережіть себе і будьте здорові!🙏🏻🤍", - порадила артистка співвітчизникам.

Пости Кухар викликали переполох серед її фанатів.

"Ніхто не усвідомлює краси подорожі, поки не приїде додому і не покладе голову на свою рідну подушечку)🌅"

"Ви такі неймовірні😍"

"Вам би роман писати. Так красиво викладаєте🌺"

"А навіщо було їхати в розпал вірусу - незрозуміло"

"Азія - батьківщина короновіруса! А ви там лазите! Треба швидше чистити астральне тіло🥂😷"

Раніше ми повідомляли, Кухар опублікувала в Instagram неймовірно спокусливе фото, на якому постала в напівоголеному вигляді у ванній. Дівчина купається серед пелюсток квітів, зігнувшись в пікантній позі.

Нагадаємо, що Катерина Кухар показала свої переваги в одних пір'ї, Остапчук не стримався: "Просто бомба".

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