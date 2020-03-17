Учасниця групи «НеАнгели» Слава Камінська показала, як намагається захиститися від зараження коронавірусом

Після того, як стало відомо про масове закриття суспільно-культурних закладів, а також шкіл і університетів, в містах України піднялася паніка. У розділі Сторі Слава пожартувала з цього приводу, однак трохи пізніше вирішила дати особистий коментар і розповісти, як ставиться до загальній паніці, інформує Рoliteka.net.

Так, сьогодні Камінська вирішила показати себе в захисній від вірусу масці, позуючи в ліфті перед дзеркалом. При цьому в підписі артистка розповіла, про те, що хоч і не привествует паніку, пов'язану з купівлею масок і продуктів, вона все ж "накупила гречки".

Після зірка написала кілька мотивуючих слів на адресу прихильників, щоб ті тримали себе в руках і вірили в краще:

«Я не боягуз , але крупи накупила )))) а якщо без жартів , то бережи себе сам!!!! Плани на вечір подивитися фільм «зараження» 2011 року 😬 і «Сімпсони в кіно» та ви гляньте ! І ще ми всіх переможемо! Охоронятися в даний період часу потрібно особливим способом ! Не лінуйтеся 🙏🏼 бережіть себе і близьких ❤️😘 і порадьте що подивитися ✌🏼🤞🏽🙌🏼 #коронавірус #covid_19», – пише Слава під новим постом.

Шанувальники тут же відреагували:

«"Таємниця 7 сестер" цікаве кіно. "Вижити після" 2 сезону», «"Дістати ножі"❤️», «1упаковка 400 шт масок по 19 грн, мінімум 2 упаковки . Давай купимо і роздамо на улюбленій набережній Оболонь😁», «Тут Вам стільки всього нарадили.. а мені «відпустка по обміну» заходить)) і по доброму, і про світле, і сніг ніби як був 🎈».

До цього ми повідомляли, що Слава провела операцію і навіть показала шанувальникам, як відходила від наркозу. Щоб підігріти інтригу, Камінська не стала розповідати, що вона робила, а запропонувала особливо цікавим шанувальникам відгадати, представивши заздалегідь цілу серію варіантів.

Після того, як їй стало краще, співачка вирушила додому і показала себе вже у простому вигляді без макіяжу під час відпочинку і засвітила невеличкий шрам на шиї.

Камінська також вирішила розпитати користувачів мережі про паніки, яка панує на столичних вулицях через нововведеного карантину. За її словами, вона взагалі не розуміє, що відбувається, однак не втрачає почуття гумору. В одному з останніх ролков артистка жартома сказала: "Доки будете закуповуватися сіллю і гречкою, купіть і мені, добре?".

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