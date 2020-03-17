Знаменита українська співачка Анна Седокова показала, як виглядає в природному вигляді без фотошопу

Ганна є активним користувачем соціальних мереж, тому кожен день на її сторінках з'являються різні кадри з фотосесій, проте в розділі Сторі Ганна буває показує себе і в природному вигляді, пише Рoliteka.net.

В цей раз співачка показала себе в червоній толстовці власного дизайну і засвітила припухле і втомлене обличчя без макіяжу. При цьому незважаючи на Інста-фільтр видно, що співачка дійсно виглядає трохи старше, ніж на фото, яке показує в основному профілі Instagram.

У підпису до кадрів вона зазначила, що зараз бореться з кропив'янкою і попутно знімає шоу, яке дуже довго планувала.

Співачка також розповіла, що в шоу збирається «здійснювати мрії». Ось що писала зірка кілька днів тому, коментуючи проект:

«Ну що, мабуть, настав час відкривати карти, вірніше двері моєї «Квартиры69» @69apt 🎂. Зовсім скоро ми приступимо до зйомок мого шоу про стосунки, секс, любов, пристрасті і... #Квартира69 або @69apt - це таємне місце, де можна говорити про все і тобі нічого за це не буде. І зараз я шукаю найбільш яскравих і красивих людей, які перші будуть запрошені до мене»

Раніше співачка показала себе в стильному вигляді. На фото вона щасливо посміхалася з розпущеним волоссям і в яскраво-жовтому костюмі власного бренду.

Зірка також зазначила, що почитала коментарі під останнім постом і вирішила підвести підсумок, що саме головне, і не тільки зараз, бути здоровим і правильно харчуватися, це пов'язано безпосередньо.

«Ключі до успіху, що я зрозуміла за час марафону #СедоковаПП:

1: Потрібно відмовлятися від 🍷 . Один келих за вечерею кожен день не приведе тебе до стрункості. Краще два келихи, але раз в тиждень, зате ти будеш чекати цього дня як свята 😂

2: Відмова від яєць і молока дисциплінує і призводить до відмови від булочок!

3: Інтервальне голодування 8/16 - сила і дуже крутий метод, який підходить до будь-якого графіком

4: Розрахунок КБЖУ важливий

5: Забудь про воду за три години сну, щоб не прокидатися з набряками, але за день випивай не менше двох літрів.

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