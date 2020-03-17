Знаменита артиска Ані Лорак показала на превью-кадрах, як взяла участь у спеціальному шоу і навіть дала інтерв'ю

Останнім часом артистка все рідше з'являється на публіці, проте періодично поповнює свою сторінку в Instagram різними матеріалами. Сьогодні у розділі Сторі Кароліна показала, як вирушила на зйомки шоу, в якому навіть встигла дати невелике інтерв'ю, пише Рoliteka.net.

цього разу Кароліна з'явилася на зйомках у незвично простому іміджі. Зірка позувала перед самим інтерв'ю в темних джинсах, чорній майці і теплою синій курточці. Причому на обличчі зірки легкий макіяж, але це не завадило шанувальникам розглянути кілька неприродне і навіть лялькове обличчя співачки.

Як відомо, Кароліна вже давно користується послугами косметологів, відвідуючи салони заради уколів краси. Помітно оновлена форма губ і помолоділе обличчя зробило з Лорак, на думку користувачів, «другий Повалій», яка в свій час переборщила з пластичними операціями і знівечила зовнішність.

На останніх фото і відео можна помітити, як зірка позувала без окулярів і куртки, сидячи перед камерами в тому ж вбранні, що й раніше, причому варто відзначити, що і тут обличчя артистки виглядає дещо пухлее, ніж раніше.

До цього співачка опублікувала нове фото на дивані, на якому вона лежить з відкритим ротом, підклавши руки під голову. Новим знімком вона натякнула, що готує сюрприз шанувальникам, і який буде вже незабаром.

Також вона засвітила на фото декольте в короткому топі з широкими рукавами. Образ доповнювали штани з високою посадкою в тон топу.

Волосся вона поклала об'ємними пасмами.

В коментарях шанувальники гідно оцінили її новий образ і фото. Також більшість фоловерів відзначили, що чекають її сюрприз.

«З Лазарєвим дует?», «Чарівні ангел», «Ані Лорак, я ваша фанатка, дуже вас люблю і, можливо, настане такий день, коли я з вами зустрінусь», «З нетерпінням чекаю», «Я вже не можу дочекатися. Кароліна, спасибі вам велике за те , що балуєте нас своїми прекрасними сюрпризами. Я припускаю, що це буде пісня , але там як буде...в будь-якому випадку я знаю , що це буде чудово», «Кароліна, ти Неймовірна)», «Така ніжна 💫», – написали під фото зірки користувачі мережі.

Нагадаємо, роздягнена Лорак прикрилася пелюстками під час весняній фотосесії.

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