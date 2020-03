Солістка групи «Время и Стекло» Надя Дорофєєва засвітилася на відпочинку разом з мамою

Після того, як у країні оголосили карантин, багато зірок змушено скасували безліч концертів, світських заходів і навіть інтерв'ю, пише Politeka.

Тим не менш, це не заважає артистам показувати свій відпочинок, ділитися фото в соціальній мережі Instagram еі дивувати яскравими образами перед шанувальниками.

В цей раз на фан-сторінці зірки з'явилися кадри, зроблені на відпочинку Наді з найріднішою людиною - мамою. Співачка щасливо пустувала поруч з жінкою, а також показала схудлу фігуру в спортивному костюмі, що складається лише з чорного топа і лосин з білими вставками.

«Кращий карантин - карантин з рідними 😷♥️», - позитивно відзначається на фан-сторінці зірки. Шанувальники у свою чергу прокоментували побачене, підтримавши співачку і її досить молоду маму.

До цього Надя вирішила представити ролик в Instagram, відзнятий у рамках реклами спортивного товару відомого бренду Пума.

««І слухаємо СЕБЕ, замість історій ПРО себе». Відчувайте себе і не давайте думку інших перешкодити вам бути собою ❤️», – пише Надя під новим постом.

Причому ролик викликав бурхливий враження на прихильників, адже користувачі мережі все ще засмучені розпадом групи:

«Клас дуже красиво ❤️», «Так розуміємо ми своїх братів і на мове. На відміну від тих , хто намагається ними керувати✌️», «I had a traffic accident i can t work please i need help please», «найкращі!!! ♥♥♥», «Спасибі за такі слова, адже для когось вони можуть стати рятувальним кругом 😻», «Завжди в нашому серці,найкращі 😍❤️❤️❤️❤️».

Зазначимо, артисти раніше розповіли, що їх робота не завершується – вони просто продовжать свою діяльність окремо.

