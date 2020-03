Солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева засветилась на отдыхе вместе с мамой

После того, как в стране объявили карантин, многие звезды вынуждено отменили множество концертов, светских мероприятий и даже интервью, пишет Politeka.

Тем не менее, это не мешает артистам показывать свой отдых, делиться фото в социальной сети Инстаграм и удивлять яркими образами перед поклонниками.

В этот раз на фан-странице звезды появились кадры, сделанные на отдыхе Нади с самым родным человеком - мамой. Певица счастливо дурачилась рядом с женщиной, а также показала похудевшую фигуру в спортивном костюме, состоящем лишь из черного топа и лосин с белыми вставками.

«Лучший карантин - карантин с родными 😷♥️», - позитивно отмечается на фан-странице звезды. Поклонники в свою очередь прокомментировали увиденное, поддержав певицу и ее довольно молодую маму.

До этого Надя решила представить ролик в Инстаграм, отснятый в рамках рекламы спортивного товара известного бренда Пума.

««І слухаємо СЕБЕ, замість історій ПРО себе». Чувствуйте себя и не давайте мнению других помешать вам быть собой ❤️», – пишет Надя под новым постом.

Причем ролик произвел бурное впечатление на поклонников, ведь пользователи сети все еще опечалены распадом группы:

«Класс очень красиво ❤️», «Да понимаем мы своих братьев и на мове. В отличии от тех , кто пытается ими управлять✌️», «I had a traffic accident i can t work please i need help please», «Самые лучшие!!! ♥♥♥», «Спасибо за такие слова, ведь для кого-то они могут стать спасательным кругом 😻», «Всегда в нашем сердце,самые лучшие 😍❤️❤️❤️❤️».

Отметим, артисты ранее рассказали, что их работа не завершается – они просто продолжат свою деятельность по отдельности.

Напомним, Дорофеева засветилась в нежных объятиях Позитива.

Как сообщала Politeka, Дорофеева озадачила сменой имиджа рядом с подругой: "Вова, неси цветы!".

Также Politeka писала, что Дорофеева откровенно призналась, как борется с проблемами