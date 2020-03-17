55-річна українська співачка Таїсія Повалій, яка ось уже п'ять років як покинула межі нашої країни, прочинила завісу таємниці, як їй жилося весь цей час в Росії

Зірка погодилася дати інтерв'ю українським журналістам в одному з київських ресторанів. Повалій різко віднеслася до тавра "зрадниці".

"Мене вигнали з країни. Я боролася за своє життя. Я могла зійти з розуму - все для цього робили. Як я жила ці 5 років - відомо тільки мені і Господу Богу... Що я такого поганого зробила? Когось вбила і щось вкрала? Я нікого не ображала, ніколи не переходила на особистості, не займалася чорним піаром! Чому я? Чому на мене в один момент вилили весь бруд?", - відверто поділилася артистка своїми переживаннями.

За словами Таїсії, її навіть хотіли позбавити життя.

"Мені сказали забиратися звідси, і тепер питають, де я співала? А не пішли б вони... Ось так і напишіть", - додала Повалій.

Співачка розповіла, що завжди боялася повертатися додому - особливо через цькування переживала її мати.

Раніше ми повідомляли, Повалій заявила в інтерв'ю, що українці повинні принести їй вибачення за "бруд".

"Морально я не можу без музики, не можу без сцени, не можу без свого глядача. Це моє життя! Я хотіла вижити. Що вони хотіли? Щоб я просто зникла? Не дочекаються!", - емоційно відреагувала Таїсія.

До цього в мережі ходила інформація, що Повалій потрапила в немилість через концерт в 2014 році в анексованому Криму. Артистка спростувала чутки і повідомила, що не порушила жодного закону України. З цієї причини, Повалій, як громадянці України, стає незрозуміло, чому їй забороняють виступати на батьківщині.

Також ми розповідали, Повалій приголомшила опублікованими в Instagram фото, на якому вона постала в масці і в інвалідному візку. Як виявилося, артистку переслідують нещастя. Спочатку у неї зламалася кавоварка, а потім гаражні ворота, але вінцем пригод стало загострення старого захворювання. У співачки серйозні проблеми з ногою, через що вона і опинилася в лікарні.

Нагадаємо, Таїсія Повалій відверто зізналася, що трохи не вмерла з-за власної помилки.

Також Politeka повідомляла, що співачка Таїсія Повалій похвалилася своїм визнанням в країні-агресора.