Популярна українська співачка Настя Каменських показала серію кадрів з Потапом, знятих на відпочинку в Мексиці

Настя не так давно розповіла, що вивчала іноземні мови, потім зірка випустила декілька кліпів в новому стилі і навіть вирушила просувати кар'єру в Мексику, пише Рoliteka.net.

По завершенню своєї роботи закордоном співачка вирішила представити відеозвіт, знятий разом з коханим чоловіком Олексієм Потапенком. 

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Давайте настроимся на хорошее? Как часто у вас не хватало времени на отдых и на «просто полежать на диване»? Вот я уже и не помню, когда у меня такая возможность была в последний раз 🙈 ⠀ А сейчас - появилась, поэтому предлагаю не поддаваться унынию, а, например, посмотреть что-то на YouTube. ⠀ Я, вот, приготовила для вас вторую серию моего влога из Мексики 🌴 ☀️ ⠀ Выпуск получился очень большими и насыщенным: я рассказала о своих главных бьюти лайфхаках, любимых средствах по уходу за собой, а ещё показала, с каких ритуалов и спортивных упражнений я обязательно начинаю своё утро на отдыхе 🏃🏼‍♀️ ⠀ Переходите по ссылке в сторис и пишите в комментариях здесь и под видео на YouTube, какой момент вам понравился больше всего! ⠀ Amoramoramor ❤️ @realpotap

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Так, на нових кадрах зірка встигла засвітитися в кількох образах, причому більшість з яких - з і без надмірностей. Також зірка показала, що тренувалася з чоловіком навіть у спекотну погоду під час запланованого відпочинку. 

Всі кадри виявилися частиною нового змонтованого відпочинку Насті, про що вона повідомила на своїй сторінці в Instagram: 

«Давайте налаштуємося на хороше? Як часто у вас не вистачало часу на відпочинок і на «просто полежати на дивані»? Ось я вже і не пам'ятаю, коли у мене така можливість була в останній раз 🙈

А зараз - з'явилася, тому пропоную не піддаватися зневірі, а, наприклад, подивитися на YouTube. Я приготувала для вас другу серію мого влога з Мексики 🌴 ☀️ Випуск вийшов дуже великими і насиченим: я розповіла про своїх головних б'юті лайфхаках, улюблених засобах по догляду за собою, а ще показала, з яких ритуалів і спортивних вправ я обов'язково починаю свій ранок на відпочинку 🏃🏼‍♀️», – написала Настя.

До цього Настя Каменських з'явилася разом з Потапом в стильному образі на шоу "Голос". Так, у новому ефірі Настя з'явилася в стриманому спортивному вбранні, хоча зазвичай віддає перевагу епатувати публіку, вихваляючись ледь прикривають її фігуру коротенькими сукнями. Сьогодні на художник був чорний костюм з сріблястими смужками, а також кофті універсального розміру.

Поруч на такому ж суддівському кріслі сидить і чоловік зірки – Олексій Потапенко. При цьому артист позує в такому ж спортивному «луці», який доповнює стиль своєї дружини.

«Для команди NK і ПТП, як і для багатьох з вас, вечір неділі означає тільки одне - новий ефір «Голос Країни»❤️ Наші учасники дуже старалися, щоб сьогодні ви почули неймовірні звучання голосів та пісні», – пише Настя.

Нагадаємо, Каменських в білосніжному вбранні здивувала новим обличчям.

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