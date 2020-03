View this post on Instagram

Давайте настроимся на хорошее? Как часто у вас не хватало времени на отдых и на «просто полежать на диване»? Вот я уже и не помню, когда у меня такая возможность была в последний раз 🙈 ⠀ А сейчас - появилась, поэтому предлагаю не поддаваться унынию, а, например, посмотреть что-то на YouTube. ⠀ Я, вот, приготовила для вас вторую серию моего влога из Мексики 🌴 ☀️ ⠀ Выпуск получился очень большими и насыщенным: я рассказала о своих главных бьюти лайфхаках, любимых средствах по уходу за собой, а ещё показала, с каких ритуалов и спортивных упражнений я обязательно начинаю своё утро на отдыхе 🏃🏼‍♀️ ⠀ Переходите по ссылке в сторис и пишите в комментариях здесь и под видео на YouTube, какой момент вам понравился больше всего! ⠀ Amoramoramor ❤️ @realpotap