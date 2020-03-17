Популярна українська співачка Настя Каменських показала серію кадрів з Потапом, знятих на відпочинку в Мексиці

Настя не так давно розповіла, що вивчала іноземні мови, потім зірка випустила декілька кліпів в новому стилі і навіть вирушила просувати кар'єру в Мексику, пише Рoliteka.net.

По завершенню своєї роботи закордоном співачка вирішила представити відеозвіт, знятий разом з коханим чоловіком Олексієм Потапенком.

Так, на нових кадрах зірка встигла засвітитися в кількох образах, причому більшість з яких - з і без надмірностей. Також зірка показала, що тренувалася з чоловіком навіть у спекотну погоду під час запланованого відпочинку.

Всі кадри виявилися частиною нового змонтованого відпочинку Насті, про що вона повідомила на своїй сторінці в Instagram:

«Давайте налаштуємося на хороше? Як часто у вас не вистачало часу на відпочинок і на «просто полежати на дивані»? Ось я вже і не пам'ятаю, коли у мене така можливість була в останній раз 🙈

А зараз - з'явилася, тому пропоную не піддаватися зневірі, а, наприклад, подивитися на YouTube. Я приготувала для вас другу серію мого влога з Мексики 🌴 ☀️ Випуск вийшов дуже великими і насиченим: я розповіла про своїх головних б'юті лайфхаках, улюблених засобах по догляду за собою, а ще показала, з яких ритуалів і спортивних вправ я обов'язково починаю свій ранок на відпочинку 🏃🏼‍♀️», – написала Настя.

До цього Настя Каменських з'явилася разом з Потапом в стильному образі на шоу "Голос". Так, у новому ефірі Настя з'явилася в стриманому спортивному вбранні, хоча зазвичай віддає перевагу епатувати публіку, вихваляючись ледь прикривають її фігуру коротенькими сукнями. Сьогодні на художник був чорний костюм з сріблястими смужками, а також кофті універсального розміру.

Поруч на такому ж суддівському кріслі сидить і чоловік зірки – Олексій Потапенко. При цьому артист позує в такому ж спортивному «луці», який доповнює стиль своєї дружини.

«Для команди NK і ПТП, як і для багатьох з вас, вечір неділі означає тільки одне - новий ефір «Голос Країни»❤️ Наші учасники дуже старалися, щоб сьогодні ви почули неймовірні звучання голосів та пісні», – пише Настя.

Нагадаємо, Каменських в білосніжному вбранні здивувала новим обличчям.

Як повідомляла Politeka, Каменських забула про сором і оголила своє головне багатство.

Також Politeka писала, що томна Каменських в прозорих мереживах показала, чим спокусила Потапа