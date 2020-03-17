Популярная украинская певица Настя Каменских показала серию кадров с Потапом, отснятых на отдыхе в Мексике

Настя не так давно рассказала, что изучала иностранные языки, затем звезда выпустила несколько клипов в новом стиле и даже отправилась продвигать карьеру в Мексику, пишет Рoliteka.net.

По завершению своей работы заграницей певица решила представить видеоотчет, отснятый вместе с любимым супругом Алексеем Потапенко.

Так, на новых кадрах звезда успела засветиться в нескольких образах, причем большинство из которых - домашние и без излишеств. Также звезда показала, что тренировалась с супругом даже в жаркую погоду во время запланированного отдыха.

Все кадры оказались частю нового смонтированного отдыха Насти, о котором она оповестила на своей странице в Инстаграм:

«Давайте настроимся на хорошее? Как часто у вас не хватало времени на отдых и на «просто полежать на диване»? Вот я уже и не помню, когда у меня такая возможность была в последний раз 🙈

А сейчас - появилась, поэтому предлагаю не поддаваться унынию, а, например, посмотреть что-то на YouTube. Я, вот, приготовила для вас вторую серию моего влога из Мексики 🌴 ☀️ Выпуск получился очень большими и насыщенным: я рассказала о своих главных бьюти лайфхаках, любимых средствах по уходу за собой, а ещё показала, с каких ритуалов и спортивных упражнений я обязательно начинаю своё утро на отдыхе 🏃🏼‍♀️», – написала Настя.

До этого Настя Каменских появилась вместе с Потапом в стильном образе на шоу "Голос". Так, в новом эфире Настя появилась в сдержанном спортивном наряде, хотя обычно предпочитает эпатировать публику, хвастаясь едва прикрывающими ее фигуру коротенькими платьями. Сегодня на артистке был черный костюм с серебристыми полосками, а также кофте универсального размера.

Рядом на таком же судейском кресле сидит и супруг звезды – Алексей Потапенко. При этом артист позирует в таком же спортивном «луке», который как дополняет стиль своей супруги.

«Для команды NK и ПТП, как и для многих из вас, вечер воскресенья значит только одно - новый эфир «Голос Країни»❤️ Наши участники очень старались, чтобы сегодня вы услышали невероятные звучания голосов и песен», – пишет Настя.

Напомним, Каменских в белоснежном наряде удивила новым лицом.

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