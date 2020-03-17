Регіна Тодоренко показала, як бореться з обмеженнями, пов'язаними з коронавірусом

Як відомо, Тодоренко є ведучою власного проекту, бере участь у зйомках різних російських шоу та встигає при цьому ще й подорожувати по країнах. Проте через введений карантин, пов'язаний з коронавірусом, зірці довелося дещо змінити свої плани на майбутнє, пише Рoliteka.net.

Так, в цей раз ведуча показала, як продовжує роботу і розповіла, чому не збирається повністю припиняти свою роботу. У соціальній мережі Instagram вона опублікувала фото в майці гірчичного відтінку, на якому позує з акуратною зачіскою – дві коси, заплетені з боків.

А ось підпису самої зірка розповіла про поширилася паніці з-за епідемії:

«#коронавірус 🦠 Буквально тиждень тому розмовляли з Доктором Комаровським з приводу вірусу незрозумілого походження, який розбушувався на той момент в 105странах. Сьогодні статистика на WHO.int змінилася. Вже 148 країн борються з невідомою хворобою.

Ми намагаємося не падати духом і продовжуємо знімати невеликою командою #Регіна+1 , #ПЯТНИЦАсРЕГИНОЙ І #МаскаКтоТы

Дуже хочеться піддатися загальній істерії і кинутися в магазин за продуктами. Тим більше, посилаючись на ситуацію в штатах, де люди спустошували полиці у торговельних центрах, запасаючись всім необхідним , ніби в очікуванні апокаліпсису.

Мені стає трохи не по собі. Школи закриті , скупчення більш 50 чоловік заборонені(добре, що в моїй команді рівно 50🙈) Але у всьому потрібно шукати плюси. Під час карантину є можливість подивитися кілометри фільмів, прочитати тонни книг і виконати те, що постійно залишаєш на завтра. Дай Бог, щоб усі були здорові!».

Раніше ми також повідомляли, що Регіна неоднозначно висловилася в бік людей з нетрадиційною орієнтацією, за що отримала цілу хвилю гніву серед користувачів мережі в свою адресу.

«#лгбт #читаюКомменты і #аналізую По-перше, я вдячна вам за таке трепетне ставлення і увага до мого шоу #ПЯТНИЦАсРЕГИНОЙ і за теплі коментарі!🙏🏻

По-друге, відразу хочу висловитися з приводу обурення деяких індивідуумів про моєму питанні Олександру про ЛГБТ 🏳️‍🌈. Я не гомофоб, не женоненавистница.

Я - допитливий чоловік , якому в цьому світі багато цікаво і небайдуже! Мені важливо знати всю цю інформацію, щоб розуміти і приймати один одного такими, які ми є, адже у кожного з нас свій неповторний мова тіла! », – прокоментувала ситуацію Тодоренко.

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