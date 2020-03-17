Артистка рассказала, как проводит время на карантине

Регина Тодоренко показала, как борется с ограничениями, связанными с коронавирусом

Как известно, Тодоренко является ведущей собственного проекта, принимает участие в съемках различных российских шоу и успевает при этом еще и путешествовать по странам. Однако из-за введенного карантина, связанного с коронавирусом, звезде пришлось несколько изменить свои планы на будущее, пишет Рoliteka.net.

Так, в этот раз ведущая показала, как продолжает работу и рассказала, почему не собирается полностью прекращать свою работу. В социальной сети Инстаграм она опубликовала фото в майке горчичного оттенка, на котором позирует с аккуратной прической – две косички, заплетенные по бокам.

А вот в подписи самой звезда рассказала о распространившейся панике из-за эпидемии:

«#коронавирус 🦠 Буквально неделю назад беседовали с Доктором Комаровским по поводу вируса непонятного происхождения, который разбушевался на тот момент в 105странах. Сегодня статистика на WHO.int изменилась. Уже 148 стран борются с неизвестной хворью.

Мы стараемся не падать духом и продолжаем снимать небольшой командой #Регина+1 , #ПЯТНИЦАсРЕГИНОЙ И #МаскаКтоТы

Очень хочется поддаться всеобщей истерии и броситься в магазин за продуктами. Тем более, ссылаясь на ситуацию в штатах, где люди опустошали полки в торговых центрах, запасаясь всем необходимым , будто в ожидании апокалипсиса.

Мне становится немного не по себе. Школы закрыты , скопление более 50 человек запрещены(хорошо, что в моей команде ровно 50🙈) Но во всем необходимо искать плюсы. Во время карантина есть возможность посмотреть километры фильмов, прочитать тонны книг и проделать то, что постоянно оставляешь на завтра. Дай Бог, чтоб все были здоровы!».

Ранее мы также сообщали, что Регина неоднозначно высказалась в сторону людей с нетрадиционной ориентацией, за что получила целую волну гнева среди пользователей сети в свой адрес.

«#лгбт #читаюКомменты и #анализирую Во-первых, я благодарна вам за такое трепетное отношение и внимание к моему шоу #ПЯТНИЦАсРЕГИНОЙ и за тёплые комментарии!🙏🏻

Во-вторых, сразу хочу высказаться по поводу негодований некоторых индивидуумов о моем вопросе Александру про ЛГБТ 🏳️‍🌈. Я не гомофоб, не женоненавистница.

Я - пытливый человек , которому в этом мире многое интересно и небезразлично! Мне важно знать всю эту информацию, чтобы понимать и принимать друг друга такими, какие мы есть, ведь у каждого из нас свой неповторимый язык тела! », – прокомментировала ситуацию Тодоренко.

Напомним, Тодоренко жестко опозорилась из-за неудачного замечания

А еще Politeka писала, что Тодоренко показала, как развлекается со своими сладостями на отдыхе

Также Politeka сообщала, что Тодоренко расплакалась после вопросов Ксении Собчак