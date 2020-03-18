У всьому світі реєструються випадки зараження коронавірусом

Смертельно небезпечна недуга не щадить навіть знаменитостей, пише Politeka.net

Відомий актор Том Хенкс і його дружина Ріта захворіли оронавірусом в Австралії.

Артист розповів в Instagram, що почували себе з дружиною втомленими, з'явився біль у горлі і озноб. Після звернення до лікаря, тест підтвердив зараження коронавірусом.

Всесвітньо відома актриса і модель родом із Бердянська (Запорізька область) Ольга Куриленко також заразилася. Зараз вона перебуває в ізоляції.

"Температура і слабкість – мої основні симптоми. Будьте обережні і приймайте це серйозно!", - написала вона в соцмережі.

Актор Крістофер Хив'ю, який зіграв роль Тормунда в серіалі "Гра престолів" зізнався, що хворий. Актор зазначив, що у нього проявилися легкі ознаки застуди.

"Я зі своєю сім'єю буду перебувати вдома на карантині стільки, скільки буде потрібно", - написав він.

Голлівудський актор Ідріс Ельба, який зіграв у фільмі «Рок-н-рольщик» написав у Твіттері наступне:

"Сьогодні вранці у мене був позитивний тест на Covid - 19. Я почуваюся добре, у мене поки немає ніяких симптомів, але я був ізольований з тих пір, як дізнався про свій можливий вплив вірусу".

Головний тренер лондонського ФК "Арсенал" Мікель Артета повідомив про позитивний результат на коронавірус.

"Я знову буду працювати, як тільки мені дозволять", – зазначив він.

У дружин прем'єр-міністрів Канади та Іспанії, Софі Грегуар-Трюдо і Бегонії Гомес, виявили коронавырус. Обидві знаходяться на карантині.

Французький баскетболіст Руді Гобер заразився, хоча перед цим висміював паніку навколо вірусу.

"Хочу нагадати вам, що необхідно регулярно мити руки з милом і намагатися не чіпати своє обличчя, очі та ніс", – написав він у Twitter.

Рейчел Метьюз, зірка "Холодного серця 2", останній тиждень провела в ізоляції. Артистка розповіла, що відчувала біль у горлі, лихоманку, втому, а також у неї були сухий кашель і утруднене дихання.

"Подумала, що варто написати свої симптоми за тиждень. Сподіваюся, це буде корисним для когось", – повідомила Рейчел.

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