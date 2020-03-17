Тіна з'явилася під час останнього інтерв'ю в стильному вбранні

Відома співачка Тіна Кароль з'явилася під час інтерв'ю в стильному вбранні темно-болотного відтінку

Артистка вирішила показати в розділі Сторі в Instagram, як сьогодні вранці стала гостею шоу "Сніданок з 1+1", повідомляє Politeka.

Так, з'явившись на шоу відомого телеканалу, зірка розповіла у рамках інтерв'ю телеведучим про те, як вплинуло на її роботу оголошення карантину. За словами зірки, зупинення роботи за коронавіруса істотно змінило ритм життя, адже навіть репетиції на пісенному шоу проходять по відеозв'язку.

"Контакт з людьми значно обмежився. Ми живемо у новій реальності, ніколи з цим не стикалися раніше і сьогодні потрібно прийняти цей виклик, знайти в собі сили, спокій і рівновагу", – наголосила Тіна в ефірі.

Причому артистка заявила, що її син повернувся додому в Україну, призупинивши навчання в Лондоні.

«Під час карантину нам є чим зайнятися, він добре знає англійську, французьку, трохи мене подучит, а я його підтягну в музиці», – також зазначила зірка.

Після зірка також нагадала про свою пісні, що стала саундтреком до серіалу "Доктор Віра".

До цього Тіна Кароль показала себе в захисній масці перед камерами. Нещодавно, у зв'язку з поширенням короноварису, Тіна змушена оголосила про скасування найближчих концертів і навіть перенесла свій тур по містах України.

Незважаючи на суттєві зміни в роботі, Тіна також продовжує з'являтися на різних заходах і показувати себе під час шоу "Голос" у стильних вбраннях. Однак, останнім часом зірка все частіше з'являється без макіяжу і в захисній чорній масці з фільтрами перед камерами.

Кілька днів тому з маскою на обличчі Тіну помітили в студії звукозапису з відомим артистом. А сьогодні, в тій же масці, зірка показала себе на невеликому ролику в соціальній мережі Instagram.

На чорно-білих кадрах можна також зауважити, що зірка позувала у звичайній кофті на замку, а доповнила свій образ окулярами зі стильним дизайном.

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