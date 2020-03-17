Тина предстала во время последнего интервью в стильном наряде

Известная певица Тина Кароль появилась во время интервью в стильном платье темно-болотного оттенка

Артистка решила показать в разделе Стори в Инстаграм, как сегодня утром стала гостьей шоу "Сніданок з 1+1", сообщает Politeka.

Так, появившись в шоу известного телеканала, звезда рассказала в рамках интервью телеведущим о том, как повлияло на ее работу объявление карантина. По словам звезды, приостановление работы из-за коронавируса существенно изменило ритм жизни, ведь даже репетиции на песенном шоу проходят по видеосвязи.

"Контакт с людьми значительно ограничился. Мы живем в новой реальности, никогда с этим не сталкивались ранее и сегодня нужно принять этот вызов, найти в себе силы, спокойствие и равновесие", – отметила Тина в эфире.

Причем артистка заявила, что ее сын вернулся домой в Украину, приостановив обучение в Лондоне.

«Во время карантина нам с ним есть чем заняться, он хорошо знает английский, французский, немного меня подучит, а я его подтяну в музыке», – также отметила звезда.

После звезда также напомнила о своей песни, ставшей саундтреком к сериалу "Доктор Вера".

До этого Тина Кароль показала себя в защитной маске перед камерами. Недавно, в связи с распространением короноварису, Тина вынуждено объявила об отмене ближайших концертов и даже перенесла свой тур по городам Украины.

Несмотря на существенные изменения в работе, Тина также продолжает появляться на различных мероприятиях и показывать себя во время шоу "Голос" в стильных нарядах. Однако, в последнее время звезда все чаще появляется без макияжа и в защитной черной маске с фильтрами перед камерами.

Несколько дней назад с маской на лице Тину заметили в студии звукозаписи с известным артистом. А сегодня, в той же маске, звезда показала себя на небольшом ролике в социальной сети Инстаграм.

На черно-белых кадрах можно также заметить, что позировала звезда в обычной кофте на замке, а дополнила свой образ очками со стильным дизайном.

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