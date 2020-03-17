Внучка Софії Ротару Соня Євдокименко покрасувалася перед камерою в дорогій вишиванці
Соня танцювала в міні-вишиванці від Віта Кін. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram моделі.
Так на новому опублікованому відео довгонога білявка-красуня постала перед публікою у запальному танці. Модель була в коротенькій яскравій вишиванці з глибоким декольте. Своє густе волосся юна знаменитість розпустила і енергійно пританцьовувала під музику у себе, ймовірно, вдома.
Зазначимо, що можливості прокоментувати кадри Соні у її фолловерів цього разу не було, так як вони опубліковані в сторіз, але раніше у коментарях під публікаціями моделі вони відзначали, що Соня струнка красуня і що її фото не можуть не викликати посмішку.
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Нагадаємо, як співачка, Софія дебютувала відносно недавно, в 2018 році. В основному дівчина займається модельним бізнесом. Нещодавно вона стала студенткою Parsons The New School For Design в США, тому останнім часом живе в Америці.
Соня часто демонструє у соцмережі безліч стильних нарядів, а також ділиться пікантними знімками з фотосесій. Нещодавно вона показала яскравий знімок, на якому позувала в гарній вишиванці.
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У підписі до фото знаменитість запитує, на що, в першу чергу, люди звертають увагу при знайомстві. Хтось на її питання відреагував, хтось ні – у будь-якому випадку, новий знімок зачарував її фанів.
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