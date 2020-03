Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко покрасовалась перед камерой в дорогой вышиванке

Соня танцевала в мини-вышиванке от Вита Кин. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram модели.

Так на новом опубликованном видео длинноногая блондинка-красавица предстала перед публикой в зажигательном танце. Модель была в коротенькой яркой вышиванке с глубоким декольте. Свои густые волосы юная знаменитость распустила и энергично пританцовывала под музыку у себя, вероятно, дома.

Отметим, что возможности прокомментировать кадры Сони у ее фолловеров в этот раз не было, так как они опубликованы в сториз, но ранее в комментариях под публикациями модели они отмечали, что Соня стройная красотка и что ее фото не могут не вызывать улыбку.

Напомним, как певица, София дебютировала относительно недавно, в 2018 году. В основном девушка занимается модельным бизнесом. Недавно она стала студенткой Parsons The New School For Design в США, поэтому в последнее время живет в Америке.

Соня часто демонстрирует в соцсети множество стильных нарядов, а также делится пикантными снимками из фотосессий. Недавно она показала яркий снимок, на котором позировала в красивой вышиванке.

Ранее мы сообщали, внучка Ротару показала, как прогуливается в осеннем Нью-Йорке. Она красовалась в лучах солнца и ветер трепал ее волосы. Идеальный макияж дополнил ее образ.

В подписи к фото знаменитость спрашивает, на что, в первую очередь, обращают люди внимание при знакомстве. Кто-то на ее вопрос отреагировал, кто-то нет – в любом случае, новый снимок очаровал ее фанов.

