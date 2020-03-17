Відома українська співачка Наташа Корольова показала дивний образ в Instagram

На ролику Наташа показала тільки своє обличчя. Хвіст у неї був зав'язаний у вузол, а образ доповнила Королева медичною маскою, якщо її можна так назвати. На кадрах видно безліч прикрас на самій масці. Як виявилося, захисне пристосування було зроблено відомим дизайнером Тетяною Мельник. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Захисна маска з урахуванням всіх медичних норм від дизайнера Тетяни Мельник. Дівчата у сформованій ситуації наш девіз - Красу коронавірус обходь стороною!!! Не падаємо духом , не сумуємо !!! З любов'ю Ваша Наташа!!!", - написала Наташа.

"Наташа - красуня! Чорна маска - блискучі очі", "Як я раніше не здогадалася так зробити усе модниці Нур-Султана б щас у мене їх купували", "Ну ні до чого показувати Наташа красу ,я в масці працюю так як я медпрацівник , Франція закрита люди сидять вдома , дарма ти так, Не смішно, люди страждають", "Наташа, вам незрівнянно йдуть зібрані в пучок волосся!!!", "У всіх нарядах ти, серденько, хороша!", "Все , пішла собі теж таку робити".

Раніше ми повідомляли, що скандально-відома співачка Наташа Корольова вирушила виступати в Європу, не боячись коронавіруса.

Росіян таке рішення артистки розлютило, люди побоюються, що саме з-за Королевою і такі «безстрашних» артистів, як вона, в РФ можуть почастішати випадки зараження небезпечною інфекцією.

Співачка опублікувала кадри, де красується без макіяжу і, ймовірно, «під» популярним в мережі фільтром, на записи Наташа говорить про турне по Німеччині і запрошує всіх прийти на її концерти. Тут же артистка додала:

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